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Жители Серебрянки создали красочное граффити из пряжи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Серебрянка, похоже, становится одним из мест притяжения для творческих людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Накануне мы рассказали о необычной инсталяции из старой мебели, установленной на Якубова. И вот еще один необычный арт-объект появился в центре Серебрянки на Рокоссовского. Над созданием граффити из пряжи местные жители трудились несколько недель.
Итог совместного творчества – яркое полотно из 25 фрагментов. Каждый кусочек выполнен в техниках аппликации, вышивки и вязания. Собирали яркий ковер уже на месте.
Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района:
Сделать селфи или просто полюбоваться уютным уличным шедевром можно будет еще два дня. В среду здесь пройдет флэш-моб.
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Новости Беларуси. Серебрянка, похоже, становится одним из мест притяжения для творческих людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Берлинский...
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