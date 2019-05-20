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С 23 мая в трамваях Минска запустят сервис оплаты бесконтактными картами

21.05.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поднести карту к валидатору и дождаться звукового сигнала – оплатить проезд в общественном транспорте становится проще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 23 мая в трамваях Минска запустят сервис оплаты бесконтактными картами

Уже с четверга запустят сервис оплаты бесконтактными картами. Начнут с трамваев. Пока новую систему смогут оценить пассажиры маршрута «Серебрянка – Зеленый луг». Стоимость проезда – 60 копеек.

С 23 мая в трамваях Минска запустят сервис оплаты бесконтактными картами

Рассчитаться за проезд смогут обладатели бесконтактных карт любого банка и владельцы мобильных устройств с технологией NFC. В случае успеха систему распространят на весь столичный общественный транспорт.

С 23 мая в трамваях Минска запустят сервис оплаты бесконтактными картами

С 23 мая в трамваях Минска запустят сервис оплаты бесконтактными картами

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Новости Беларуси. Поднести карту к валидатору и дождаться звукового сигнала – оплатить проезд в общественном транспорте становится проще, сообщили в программе...
 
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