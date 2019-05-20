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Квартиры многодетным семьям будут предоставлять в течение года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Начиная с 2020 года квартиры многодетным семьям будут предоставлять в течение года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минстройархитектуры настроен оптимистично: местные органы власти выделили достаточное количество земельных участков, которые могут быть реализованы приоритетно для многодетных. Поэтому очередь будет формироваться так, что в течение года будут предоставляться квартиры.
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Новости Беларуси. Начиная с 2020 года квартиры многодетным семьям будут предоставлять в течение года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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