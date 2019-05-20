|
Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экспорт, динамика ВВП, та самая «ядовитая» нефть, белорусское продовольствие, выход на новые рынки – масса злободневных вопросов 21 мая были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства. Кстати, именно премьер-министр отныне несет персональную ответственность за экономический рост в стране – указ 20 мая подписал глава государства.
Ну а что же сегодня? Важнейшим вопросом остается экспорт – именно от него зависит поступление в страну валюты. Президент напомнил давнюю задачу о диверсификации – нужно искать новые рынки (не забывая, конечно, о старых). Важнейшими партнерами остаются Россия и страны Евросоюза. Есть нацеленность и на государства дальней дуги. Но куда важнее здесь соблюсти оптимальный баланс – вспомните ту самую формулу «30-30-30».
Удается ли держать равновесие? Корреспондент Евгений Горин знает ответ.
Евгений Горин, СТВ:
Экспорт, барьеры на пути белорусских товаров, рынки России и ЕС, а также «нефтянка». У каждой из этих четырех тем есть сейчас свои шероховатые нюансы. Пустить эти направления на самотек никак нельзя – это и акцентирует глава государства правительству. А то получается, что на бумаге – цифре к цифре, зачитаешься. Написано много. На деле уходит время, а вместе с ним – выгода. Тон разговору глава государства задал со старта.
Поставки ядовитого сырья создали серьезные трудности нашим НПЗ. Белорусские нефтяники до сих пор считают убытки. В конце недели – в пятницу – вся эта токсичная история должна получить хоть какое-то разрешение на уровне правительств двух стран.
Негативный эффект от некачественного российского сырья в нефтепроводе усиливается барьерами на пути белорусских товаров на, казалось бы, общий рынок. Последнее отравляет жизнь отечественным аграриям, и последствия этой закрытости могут быть куда катастрофичнее испорченной трубы. Пока кого-то не пускают, на освободившуюся нишу вторгаются конкуренты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопрос к правительству более чем закономерен: именно оно во всех странах и вводит ограничения на импорт. Видимо, надо чаще встречаться с российскими коллегами. Впрочем, по словам Сергея Румаса продукция продается, несмотря на запретительные меры Россельхознадзора для некоторых производителей. Да, черные списки в России есть. Но это не фатально для товаров с пометкой «Сделано в Беларуси».
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
На межправсовете, который был в Ереване, белорусской стороне удалось провести свое предложение, и российская сторона сняла секторальные ограничения на поставку белорусской продукции. Это касалось молока сухого, молока наливного в крупной таре. Мы договорились, что ни одна из стран не имеет права закрывать свой рынок для продукции из другой страны секторально.
От продажи белорусских товаров за границу зависит многое, начиная от обеспеченности белорусов работой до зарплат и цен. Львиную доли прибыли все успешные страны и отдельные корпорации получают от экспорта. Когда товар популярен во всем мире, тогда доходы исчисляются миллиардами. Экспорт – это мерило успешности. Большие продажи за границу для предприятия означают возможность сделать высокие зарплаты, а для бюджета страны – большие возможности.
Россия и Евросоюз – два основных соседа Беларуси. Рынок ЕС – один из самых выгодных. Если в торговле с восточными партнерами дебиторская задолженность, к сожалению, естественные издержки торговли, то на Западе это явление почти отсутствует. При этом около половины белорусского экспорта в Европу – это «нефтянка». Вот поэтому и акценты именно на этих вопросах. Впрочем, оптимальное соотношение, о котором говорит Президент, – три трети по экспорту – правительством пока не достигнуто.
Сергей Румас:
Именно на это и нацеливает правительство глава государства.
Александр Лукашенко:
Проблемы – это естественный ход событий, они возникали и будут возникать. Так показывает практика. И она же подтверждает: если браться за дело вовремя, характер проблемы не перетекает в хронический.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы в четвёртом квартале героически не пришлось преодолевать вопросы: Александр Лукашенко провёл совещание с экономическим блоком
Новости Беларуси. Экспорт, динамика ВВП, та самая «ядовитая» нефть, белорусское продовольствие, выход на новые рынки – масса злободневных вопросов 21 мая были в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)