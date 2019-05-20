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Словакия и Латвия одержали победы в своих заключительных матчах на чемпионате мира по хоккею

21.05.2019 20:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже утратившие шансы на выход в плей-офф сборные Словакии и Латвии одержали победы в своих заключительных матчах на 83-м чемпионате мира по хоккею, который проходит в Кошице и Братиславе.


Фото: iihf.com

Словакия — Дания — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Маринчин (Студенич, Надь, 39.04), 1:1 — Бёдкер (Расселл, Й. Йенсен, 46.41, в большинстве 5 на 3), 2:1 — Надь (решающий послематчевый буллит).

Броски: 28−14 (7−3, 11−6, 8−3, 2−2).

Штраф: 10−4.

Показавшие в Кошице в целом хорошую игру словаки не смогли порадовать домашнюю публику выходом в плей-офф из-за досадной осечки в очной дуэли с немцами. На датчан мотивации у хозяев чемпионата хватило, но у соперника геройствовал голкипер Себастьян Дам, отразивший 27 из 28 бросков.

Датчане же потревожили голкипера словаков Дениса Годлу всего 14 раз и пробили его тогда, когда на скамейке штрафников находились сразу два его партнера по команде.

Лишь в серии буллитов словаки сумели вырвать победу. Свои попытки реализовали Ладислав Надь и Михал Кристоф. А вот у датчан никто пробить вратаря соперников не смог.

Сборная Словакии финишировала на 5-й строке в своей группе «А» и занимает итоговое 9-е место на домашнем чемпионате мира.

В параллельном матче в Братиславе сборная Латвии одержала третью победу на турнире, одолев в заключительной встрече норвежцев.


Фото: iihf.com

Норвегия — Латвия — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 — Линдстрем (Холёс, Мартинсен, 15.18, в большинстве), 1:1 — Индрашис (Бальцерс, Блюгерс, 22.43, в большинстве), 1:2 — Якс (Балинскис, Индрашис, 46.59), 1:3 — Маренис (Кулда, Бальцерс, 47.55), 1:4 — Кениньш (Индрашис, 54.13).

Броски: 20−38 (8−17, 2−14, 10−7).

Штраф: 4−6.

После первого периода латвийцы уступали в счете, а сломили сопротивление оппонентов лишь в заключительной двадцатиминутке, когда забросили три шайбы за 8 с небольшим минут.

Сборная Латвии финиширует на 5-й строке в группе «В» и на итоговом 10-м месте в общей классификации чемпионата мира.


Фото: iihf.com

Завершится групповой этап чемпионата мира сегодня двумя матчами. В Кошице пройдет поединок Канада — США (21.15). В Братиславе сыграют Швеция — Россия (21.15).

По итогам этих матчей определится состав четвертьфинальных пар, хотя все участники плей-офф уже известны: Финляндия, Канада, США и Германия — от группы «А» и Россия, Чехия, Швеция, Швейцария — от группы «В».

Группа «А» базируется в Кошице на «Стил Арене» вместимостью 8340 зрителей. Сюда вошли Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания.

Группу «В» принимает Зимний стадион Ондрея Непелы в Братиславе с трибунами на 10 055 зрителей. Здесь квартируют Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия.

На предварительной стадии 16 команд разделены на две группы, в которых пройдут круговые турниры. По их итогам по четыре лучшие команды каждой группы по системе плей-офф сразятся за медали. Сборные, занявшие последние места в группах, утратили прописку в элитном дивизионе (это Франция и Австрия).

Чемпионат мира в Словакии продлится до 26 мая. В этот день в Братиславе будут разыграны бронзовые и золотые медали. Четвертьфинальная стадия намечена на 23 мая, полуфинальная — на 25 мая.

 
 
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Уже утратившие шансы на выход в плей-офф сборные Словакии и Латвии одержали победы в своих заключительных матчах на 83-м чемпионате мира по хоккею, который проходит...
 
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