В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Республики Беларусь («Присвоение либо растрата»). Известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.
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В Россонском районе школьная буфетчица похищала деньги и продукты
21.05.2019 21:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Республики Беларусь («Присвоение либо растрата»). Известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.
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Буфетчица столовой присвоила деньги и товар на сумму 2690 рублей.
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