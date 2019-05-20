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В Россонском районе школьная буфетчица похищала деньги и продукты

21.05.2019 21:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Россонском районе школьная буфетчица похищала деньги и продукты
Фото из открытых источников

В Россонском районе школьная буфетчица похищала деньги и продукты В Гомеле за хищение продуктов для школьных столовых задержаны 11 человек
Как стало известно, 36-летняя женщина устроилась на работу в буфет школьной столовой в Россонском районе. По информации УВД Витебского облисполкома, в период с февраля по апрель 2019 года буфетчица украла деньги и продукты на общую сумму почти 2,7 тыс. рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Республики Беларусь («Присвоение либо растрата»). Известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

 
Теги: Гомель
 
 
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Буфетчица столовой присвоила деньги и товар на сумму 2690 рублей.
 
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