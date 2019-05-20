Источник материала: Интерфакс

Минск рассчитывает, что на территории Беларуси не останется грязной нефти из России к августу, тогда появится возможность в полном объеме обеспечить транзит, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"В конце июля на нашей территории не должно остаться нефти с превышением хлорорганики", - сказал Рыбаков, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, это предусмотрено белорусско-российской "дорожной картой" по восстановлению транзита российской нефти в Европу.

Рыбаков отметил, что "дорожная карта" содержит исключительно технические моменты, в ней обозначены механизмы вытеснения некачественной нефти с территории Белоруссии, в том числе в реверсном режиме. "Технические моменты отработаны специалистами с обеих сторон, и фактически уже идет выполнение дорожной карты", - сказал он.

"Срок реализации всей дорожной карты - до конца июля текущего года. Это максимальный предельный срок. Есть технические возможности по ускорению (реверс - ИФ), но мы должны понимать, что это не совсем стандартная операция, поэтому подходим с определенной долей осторожности", - подчеркнул он.

При этом Рыбкаков сказал, что при благоприятно складывающихся обстоятельствах реализация мероприятий может быть ускорена, но незначительно.

После того, как на территории Беларуси не останется грязной нефти, продолжил глава концерна, у республики будут полностью разблокированы поставки как на нефтеперерабатывающие заводы, так и возможности в полном объеме обеспечить транзитный поток.