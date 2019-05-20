"Я в домике": в Беларуси стартует благотворительная акция ко дню защиты детей

Источник материала: Интерфакс

В преддверии Дня защиты детей МОО "SOS-Детские деревни" представили видеоролик "Я в домике!" и запустили одноименную кампанию, которая продлится до 30 июня.

В течение кампании любой желающий может внести свой вклад и помочь детям обрести свой "домик", оформив ежемесячное пожертвование. Ведь 1 июня не только веселый праздник для детей, но и повод напомнить взрослым о необходимости защищать детей, их права, окружать любовью и заботой.

К сожалению, не каждый ребенок может похвастаться счастливым и беззаботным детством в окружении близких людей. SOS-Детские деревни – организация, которая уже более 27 лет помогает не только детям-сиротам, но и сотням детей, находящимся на грани потери родной семьи, найти свой "домик", где они будут защищены и окружены заботой. Для ребенка "домик" – это беззаботное детство, где он может играть в догонялки со сверстниками, кататься на велосипеде, и знать, что за плечами стоит любящая семья, которая всегда поддержит и поможет, это возможность учиться и раскрывать свой потенциал, это фундамент для счастливого будущего.



В SOS-Детских деревнях психологи, социальные работники, педагоги и юристы поддерживают детей и взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: молодых мам, неполные семьи, женщин, столкнувшихся с домашним насилием, родителей, страдающих разными видами зависимостей и желающими избавиться от них, финансово незащищенные семьи. По официальной статистике 80% детей, оставшихся без попечения родителей, – социальные сироты и эту цифру можно сократить, если проводить работу с кризисными семьями.

Чтобы помочь детям найти или сохранить "домик" SOS-Детским деревням важна поддержка в виде ежемесячных пожертвований. Помощь детям и семьям Организация оказывает бесплатно. И все это возможно только благодаря регулярным пожертвованиям, чтобы у Организации была возможность планировать деятельность и помогать детям расти в заботливом семейном окружении. Ведь главное не только обеспечить счастливое настоящее, но и помочь в построении будущего.

С 1991 года SOS-Детские деревни в Беларуси заботятся о том, чтобы каждый ребенок рос в семье, в атмосфере любви и уважения. На сегодняшний день в трех SOS-Детских деревнях и двух SOS-Молодежных домах Беларуси (в Боровлянах, МарьинойГорке и Могилёве) под опекой и на сопровождении находятся 297 детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Помимо этого, Организация осуществляет работу в сфере предотвращения социального сиротства, помогает детям с онко-гематологическими заболеваниями, женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия, молодым матерям с маленькими детьми. Ежемесячно около 1400 детей в трудной жизненной ситуации получают помощь и поддержку.



