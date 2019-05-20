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Порядка 1,2 млн тонн грязной российской нефти остается на территории Беларуси - глава "Белнефтехима"
Источник материала: Интерфакс
Более 1 млн тонн грязной нефти из России остается на территории Беларуси, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.
"На территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующий (нормативам - ИФ) по хлорорганике - порядка 1,2 млн тонн", - сказал Рыбаков в эфире телеканала "Беларусь 1".
Последует
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Порядка 1,2 млн тонн грязной российской нефти остается на территории Беларуси - глава "Белнефтехима"
Более 1 млн тонн грязной нефти из России остается на территории Беларуси, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. "На территории нашей страны...
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