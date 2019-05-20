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Деньги на цемент: цементные заводы никогда их не вернут

21.05.2019 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предприятия будут отдавать деньги 30 лет, а к моменту возврата денег авторов подобных документов уже не останется в живых.

Деньги на цемент: цементные заводы никогда их не вернут
Трем цементным заводам - ОАО "Белорусский цементный завод" (БЦЗ), ОАО "Кричевцементношифер", ОАО "Красносельскстройматериалы" - предоставлена отсрочка и рассрочка в погашении кредитной задолженности на общую сумму более $0,9 млрд. Также предприятиям предоставлены иные меры господдержки, следует из опубликованного указа президента Беларуси №181 от 16 мая 2019 года.

По данным телеграм-канала ekanomika, Минфин уже заплатил $549 883 769.74 за модернизацию цементных заводов по китайским кредитам.

Сами заводы убыточны. Тогда зачем государство выбрасывает еще 900 миллионов долларов на цемент?

Своим мнением с "Белорусским партизаном" поделился старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

- Мне кажется, это не первый и не последний опыт. Подобная практика, как мне кажется, наблюдалась и ранее путем издания указов, закрытыми для широкой публики, просто сейчас информацию просочилась в публичное пространство. Мы имеем дело с последствиями очень непродуманной так называемой "модернизации", которая проведена на кредитные деньги, проведена без просчета рынков сбыта, без просчета эффективности; поскольку "модернизация" проводилась на внешние кредиты, за них рассчиталось государство. А сами предприятия глубоко убыточны и не могут генерировать денежные денежный поток, чтобы теперь рассчитаться с государством за вынешние кредиты. Поэтому государство и предоставляет им столь удивительную рассрочку.

Хотя, если бы мы получили доступ к другим документам, сильно подозреваю, что это не единственный случай подобной рассрочки. По сути, государство признало предприятия банкротами, но чтобы не называть вещи своими именами, чтобы не говорить вслух, что цементные предприятия никогда эти деньги не отдадут, выбрана такая форма рассрочки. Предприятия будут отдавать деньги 30 лет, а к моменту возврата денег авторов подобных документов уже не останется в живых.


- Содержание указа и сегодняшнее совещание по экспорту прошли практически синхронно. Есть ли связь между ними?

- Откуда взяться рынкам в принципе? Откуда взяться рынкам, на которых будут покупать продукцию цементных заводов с учетом цены и себестоимости продукции? У меня есть подозрения, что сама модернизация изначально нацеливалась на российский рынок, с тем расчетом, что он поглотит весь цемент, но пока шла модернизация, в России возник целый ряд цеметных предприятий, который закрыл внутреннюю потребность в цементе. 

Думаю, что указ и совещание - скорее адение, потому что такие документы готовятся заранее, думаю, сами авторы не знают, сколько времени пройдет от разработки до подписания указа.

- На пемьер-министра возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса. Соответствующее распоряжение Лукашенко подписал 20 мая. Что думаете по этому поводу?

- Мне трудно переплюнуть шутников из соцсетей, которые предложилди возложить на министра сельского хозяйства ответственность за количество выпавших осадков. 

Темпы роста экономики - многофакторная материя, далеко не все подвластно премьер-министру. Прежде всего, речь идет о неблагоприятных внешних факторах, на которые правительство никак повлиять не может. Если говорить о внутренних факторах, то у нас есть куча структурных проблем, которые требуют глубоких структурных реформ и по сути политических решений, принять которые правительство не в силах. Очень смешно, что на Румаса возложена ответственность за ыполнение показателя, влиять на который глава правительства и правительство в целом могут очень и очень ограниченно.

 
 
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Предприятия будут отдавать деньги 30 лет, а к моменту возврата денег авторов подобных документов уже не останется в живых.
 
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