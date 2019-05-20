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Чемпионат Беларуси по хоккею в следующем сезоне сыграют по-новому. Рассказываем, как

21.05.2019 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый регламент Чемпионата Беларуси, а также кадровые решения в национальных сборных – это и не только вопросы 21 мая рассмотрели на исполкоме Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по хоккею в следующем сезоне сыграют по-новому. Рассказываем, как

На исполкоме была введена новая формула национального чемпионата. Этот вопрос ранее обсуждался на тренерском совете. Первенство пройдет в три этапа: на первом – восемь клубов Экстралиги «А» сыграют между собой шестикруговой турнир, а команды из второго дивизиона сыграют в пять кругов.

Затем клубы делятся на три группы. Первые две определяют участников плей-офф и победителя чемпионата, а третья – распределение мест с 13 по 17. Затем наступает сам нокаут-раунд, который будет состоять из четвертьфинала, полуфинала и финала.

Чемпионат Беларуси по хоккею в следующем сезоне сыграют по-новому. Рассказываем, как

Также стало известно, что оршанский «Локомотив» заменит сборную U-20 в Экстралиге «А». Молодежка начнет свое выступление в дивизионе рангом ниже. Определились и главные тренеры национальных команд разных возрастов. Молодежку теперь возглавляет Дмитрий Дудик, сборную Беларуси U-18 будет тренировать Александр Руммо, а командой U-17 теперь руководит Дмитрий Шульга.

Чемпионат Беларуси по хоккею в следующем сезоне сыграют по-новому. Рассказываем, как

Вопрос о главном тренере в национальную сборную еще открыт. Напоминаем, что возглавлял команду Андрей Сидоренко. Под его руководством белорусы вернулись в элитный дивизион чемпионата мира.

Люди в материале: Дмитрий Дудик, Александр Руммо, Дмитрий Шульга
 
 
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Новости Беларуси. Новый регламент Чемпионата Беларуси, а также кадровые решения в национальных сборных – это и не только вопросы 21 мая рассмотрели на исполкоме...
 
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