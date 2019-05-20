|
Михаил Мархель огласил расширенный список игроков к стартовому матчу Евро-2021
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель назвал расширенный список игроков на предстоящий матч с «Гибралтаром», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В списке значится 28 футболистов. Молодежка соберется 2 июня в Минске, где проведет учебно-тренировочном сбор. Сама игра против соперника пройдет в Жодино на стадионе «Торпедо» 8 июня.
Эта встреча станет стартовой для нашей молодежки в отборочной кампании к Евро-2021.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель назвал расширенный список игроков на предстоящий матч с «Гибралтаром»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)