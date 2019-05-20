Морально опустошён. Известный повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Английский повар, телеведущий и популяризатор домашней кулинарии Джейми Оливер отстранён от управления своими ресторанами.

Как сообщает Daily Mail, причиной этому стала задолженность сети ресторанов Jamie's Italian в 71,5 миллиона фунтов стерлингов (около 91 миллиона долларов).

Теперь управление 23 ресторанами итальянской кухни Jamie's Italian, Fifteen и Barbecoa в Лондоне и Jamie's Diner в аэропорту Гатвик будет осуществлять KPMG. Задачей назначенного администратора будет погашение долгов перед кредиторами.

«Я опустошён тем, что наши любимые рестораны в Великобритании перешли под внешнее управление. Я глубоко опечален таким исходом и хочу поблагодарить всех людей, которые вкладывали свои сердца и души в этот бизнес на протяжении многих лет», – написал на своей странице в Twitter Оливер.



Фото: instagram.com/jamieoliver

Начинал свою карьеру Джейми в 23 года, когда снимался в программе «Голый повар». Позже он выпустил множество кулинарных книг, получал доходы от рекламы и в итоге смог открыть более 60 ресторанов по всему миру.

В 2017 году сеть ресторанов потеряла почти 20 миллионов фунтов (более 25 миллионов долларов) и была вынуждена закрыть несколько своих филиалов. Это случилось из-за нескольких факторов. Например, из-за высоких цены, хотя конкуренты предлагали более дешёвые блюда. Также возросла стоимость аренды. И, вероятно, одна из главных причин – негативные отзывы, в том числе от известных критиков.

В 2018 году у сети Jamie's Italian начались серьёзные проблемы – продажи упали примерно на 11%. Из-за этого пришлось закрыть 12 ресторанов и уволить 600 сотрудников. Чтобы спасти положение, Джейми вложил в компанию свои личные средства – 13 миллионов фунтов (около 16,5 миллиона долларов). Сейчас более тысячи сотрудников ресторанной сети могут попасть под сокращение.