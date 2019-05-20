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«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полуторамесячная норма осадков всего за неделю – таков итог аномально дождливых дней в Брестской области. В отдельных районах декадная норма выпала всего за несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аграрии Полесья теперь ломают голову, как спасти буквально утопающий в лужах урожай. Сильно ударила стихия и по населенным пунктам. По многим дорогам после ливней можно передвигаться только на специальной технике. Сменили привычную обувь на резиновые сапоги и жители окраины Дрогичина. Они-то и позвонили на горячую линию нашего телеканала. Корреспондент Петр Бутрим тут же выехал на место.
Этот микрорайон на окраине Дрогичина начали активно застраивать еще 40 лет назад. На участках появились дома, в них заселились семьи. С каждым годом более интенсивным становилось движение автомобилей. Изменения в лучшую сторону не коснулись только одного – местных дорог.
Галина Петринчик, жительница Дрогичина:
Василий Книга, житель Дрогичина:
А ведь речь идет о нескольких сотнях метров. На одном конце этой улицы асфальт появился буквально шесть лет назад. Почему так и не привели в порядок остальной участок – жители соседних домов не могут понять до сих пор.
Когда-то у меня тут цветы были, клумбы. А сейчас ничего нет, потому что у нас тут такие дороги, что людям надо ехать. Машин много. Это ужасно.
Нет на бедовой дороге и тротуара. Вместо разметки – кирпичи, чтобы автомобили не заезжали на газон. Не лучше картина и на близлежащих улицах. Там не так давно люди всем миром толкали по грязи машину скорой помощи. После ливней весь квартал превращается в одно большое болото.
Петр Бутрим, СТВ:
Ничего не остается, как отводить воду подальше собственноручно, и Степану Марчуку.
Как дождь даст. Как подтопит все, так и выходим.
В местном ЖКХ о проблеме Заречки знают. Только вот обустроить этот «бермудский треугольник» за годы мониторингов так и не смогли.
Сергей Гречко, и. о. директора Дрогичинского ЖКХ:
Райисполком, облисполком, местное ЖКХ – коллективные письма для жителей уже стали традицией. Только вот от перемены адресата ответы не меняются. Свежее обращение с жалобой подписали 30 человек. Люди все больше убеждены: до их проблем никому нет дела.
Александр Петринчик, житель Дрогичина:
А еще такие стихийные пруды привлекают внимание местной детворы, и небольшой сток может обернуться большой бедой.
Зоя Книга, жительница Дрогичина:
У людей накопились претензии и по освещению улиц. Точку во всех этих острых вопросах не могут поставить долгие годы. И все это время под ноги горожанам продолжают стекать осадки со всей округи.
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«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге
Новости Беларуси. Полуторамесячная норма осадков всего за неделю – таков итог аномально дождливых дней в Брестской области. В отдельных районах декадная норма...
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