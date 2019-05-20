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«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

21.05.2019 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полуторамесячная норма осадков всего за неделю – таков итог аномально дождливых дней в Брестской области. В отдельных районах декадная норма выпала всего за несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Аграрии Полесья теперь ломают голову, как спасти буквально утопающий в лужах урожай. Сильно ударила стихия и по населенным пунктам. По многим дорогам после ливней можно передвигаться только на специальной технике. Сменили привычную обувь на резиновые сапоги и жители окраины Дрогичина. Они-то и позвонили на горячую линию нашего телеканала. Корреспондент Петр Бутрим тут же выехал на место.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Этот микрорайон на окраине Дрогичина начали активно застраивать еще 40 лет назад. На участках появились дома, в них заселились семьи. С каждым годом более интенсивным становилось движение автомобилей. Изменения в лучшую сторону не коснулись только одного – местных дорог.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Галина Петринчик, жительница Дрогичина:
Мне уже пора помирать, а дороги как не было, так и нет.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Василий Книга, житель Дрогичина:
Грязь, глина, ямы. Машинами после дождя не проехать.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

А ведь речь идет о нескольких сотнях метров. На одном конце этой улицы асфальт появился буквально шесть лет назад. Почему так и не привели в порядок остальной участок – жители соседних домов не могут понять до сих пор.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Когда-то у меня тут цветы были, клумбы. А сейчас ничего нет, потому что у нас тут такие дороги, что людям надо ехать. Машин много. Это ужасно.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Нет на бедовой дороге и тротуара. Вместо разметки – кирпичи, чтобы автомобили не заезжали на газон. Не лучше картина и на близлежащих улицах. Там не так давно люди всем миром толкали по грязи машину скорой помощи. После ливней весь квартал превращается в одно большое болото.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Петр Бутрим, СТВ: 
Во время сильных ливней лужи стоят в том числе и в огородах. А урожай спасают только вот такие каналы.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Ничего не остается, как отводить воду подальше собственноручно, и Степану Марчуку.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Как дождь даст. Как подтопит все, так и выходим.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

В местном ЖКХ о проблеме Заречки знают. Только вот обустроить этот «бермудский треугольник» за годы мониторингов так и не смогли.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Сергей Гречко, и. о. директора Дрогичинского ЖКХ: 
Состояние улиц стало неудовлетворительным в процессе прокладки всех инженерных сетей – газа, канализации, водопровода. Часть песчано-гравийной смеси, которой была отсыпана эта дорога, перемешалась с нижними слоями – глиной, песком. Потом это все засыпалось, и получилось так, что сейчас осадки просто не фильтруются в эту дорогу.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Райисполком, облисполком, местное ЖКХ – коллективные письма для жителей уже стали традицией. Только вот от перемены адресата ответы не меняются. Свежее обращение с жалобой подписали 30 человек. Люди все больше убеждены: до их проблем никому нет дела.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Александр Петринчик, житель Дрогичина: 
По асфальту течет вся вода и уходит в болото. Здесь весной болото полностью затопляется. Вода не уходит. Людям надо, чтобы асфальт был. Чтобы хоть с коляской выйти.

А еще такие стихийные пруды привлекают внимание местной детворы, и небольшой сток может обернуться большой бедой.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Зоя Книга, жительница Дрогичина: 
Отвернулась на минуту – все, по колено оба пришли внуки. Грязь – не пройти в туфлях. Это надо сапоги переодевать, если хочешь в город пройти.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

У людей накопились претензии и по освещению улиц. Точку во всех этих острых вопросах не могут поставить долгие годы. И все это время под ноги горожанам продолжают стекать осадки со всей округи.

«Грязь, глина, ямы. Машинами не проехать»: на окраине Дрогичина 6 лет не могут положить асфальт на дороге

Люди в материале: Галина Петринчик, Василий Книга, Пётр Бутрим, Сергей Гречко, Александр Петринчик, Зоя Книга
 
 
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Новости Беларуси. Полуторамесячная норма осадков всего за неделю – таков итог аномально дождливых дней в Брестской области. В отдельных районах декадная норма...
 
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