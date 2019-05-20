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7000 жителей убиты или вывезены в Германию, уничтожены 140 деревень. Военный дневник Пуховичского района

21.05.2019 22:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. СТВ продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Пуховичский район Великая Отечественная война серьезно затронула уже в июне 1941-го, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

7000 жителей убиты или вывезены в Германию, уничтожены 140 деревень. Военный дневник Пуховичского района

Немец сразу занял военный городок в Марьиной Горке, аэродромы в Синче, Скобровке и Пуховичах. Враг провел пять карательных операций, почти 7000 мирных жителей были убиты или вывезены в Германию.

7000 жителей убиты или вывезены в Германию, уничтожены 140 деревень. Военный дневник Пуховичского района

Полностью или частично были уничтожены 140 деревень. Однако с первых дней отпор захватчикам оказывали партизаны и подпольщики.

О тех, кто добывал Победу в июле 1944-го, – в видеоматериале Вадима Смоляка.

7000 жителей убиты или вывезены в Германию, уничтожены 140 деревень. Военный дневник Пуховичского района

7000 жителей убиты или вывезены в Германию, уничтожены 140 деревень. Военный дневник Пуховичского района

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Новости Беларуси. СТВ продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Пуховичский район Великая...
 
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