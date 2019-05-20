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23 мая Брест примет Белорусский международный медиафорум

21.05.2019 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Говорит и показывает Брест. 23 мая город принимает Белорусский международный медиафорум, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

23 мая Брест примет Белорусский международный медиафорум

Приедут журналисты и медийные эксперты из Азербайджана, Армении, Великобритании, Венгрии – всего более сотни зарубежных гостей.

23 мая Брест примет Белорусский международный медиафорум

За полтора дясятка лет форум стал авторитетной дискуссионной площадкой для обмена мнениями и новыми идеями. Основные темы нынешнего – работа СМИ в социальных сетях и информационная безопасность.

23 мая Брест примет Белорусский международный медиафорум

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Конечно же нам хотелось бы рассказать о знаковых событиях в жизни нашей страны. Это и II Европейские игры, это и то, что у нас уже трилогия такая – Год малой родины-2018, 2019 и 2020 года. Мы будем говорить о 75-летии освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы будем говорить о нашей исторической памяти, о событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Мы не случайно выбрали Брест местом проведения Международного медиафорума.

23 мая Брест примет Белорусский международный медиафорум

Традиция медиафорума – Летняя школа журналистики. Встречи с хедлайнерами и мастерклассы пройдут в Брестском госуниверситете.

Люди в материале: Александр Карлюкевич
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Говорит и показывает Брест. 23 мая город принимает Белорусский международный медиафорум, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Приедут...
 
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