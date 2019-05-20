|
23 мая Брест примет Белорусский международный медиафорум
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Говорит и показывает Брест. 23 мая город принимает Белорусский международный медиафорум, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Приедут журналисты и медийные эксперты из Азербайджана, Армении, Великобритании, Венгрии – всего более сотни зарубежных гостей.
За полтора дясятка лет форум стал авторитетной дискуссионной площадкой для обмена мнениями и новыми идеями. Основные темы нынешнего – работа СМИ в социальных сетях и информационная безопасность.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Традиция медиафорума – Летняя школа журналистики. Встречи с хедлайнерами и мастерклассы пройдут в Брестском госуниверситете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Говорит и показывает Брест. 23 мая город принимает Белорусский международный медиафорум, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Приедут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)