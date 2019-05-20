Задачей белорусского здравоохранения, было, есть и будет обеспечение доступности и удовлетворенности пациентов медицинской помощью – Малашко

Источник материала: Интерфакс

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко выступил на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. С высокой трибуны руководитель ведомства подчеркнул, что "основной задачей белорусского здравоохранения, было, есть и будет обеспечение доступности, надлежащего качества и удовлетворенности пациентов медицинской помощью. При стремительном развитии технологий - эти понятия динамичны", сообщили в пресс-службе Минздрава.

Малашко рассказал, что исходя из государственных расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя, населению предоставляются все виды медицинской помощи – первичная, специализированная, высокотехнологичная, паллиативная и медико-социальная. При этом здравоохранение является эффективным, что подтверждается высокой позицией в рейтинге Агентства Блюмберг.

"Мы сохраняем лидирующие позиции в мировых рейтингах стран с самым низким показателем младенческой и материнской смертности, по доступности медицинской помощи населению. Благодаря показателям системы здравоохранения по Индексу человеческого развития в 2018 году Беларусь вошла в группу стран с самым высоким уровнем развития", - отметил он.

По словам министра, "к 2021 году мы завершим переход первичного звена к врачу общей практики, оснастим их рабочие места необходимым оборудованием. Ведь первичное звено - самое эффективное направление деятельности. Мы изменяем формат работы поликлиник – посредством внедрения проекта «Заботливая поликлиника», командного метода работы, ориентации на комплексное, интегрированное и ориентированное на пациента оказание медицинских услуг".

Также министр рассказал, что для повышения эффективности профилактических мероприятий, направленных на управление неинфекционными заболеваниями, Беларусь реализует ряд скрининговых онкологических программ. И с этой целью создаются 26 межрайонных скрининговых центров.

Министр здравоохранения также подчеркнул в своем выступлении, что визитной карточкой здравоохранения республики стали высокие технологии. Речь идет как о клеточных и биомедицинских технологиях, так и о трансплантологии, кардиохирургии, онкогематологии – это далеко не весь перечень направлений, где успехи белорусов признаны мировым медицинским сообществом.

В республике идет развитие фармацевтической отрасли с высокорентабельными производствами, соответствующими международным стандартам, Надлежащей производственной практики. Создаются условия для расширения доступа наших граждан к качественным, недорогим, эффективным лекарственным препаратам.

Также в своем докладе Малашко отметил, что Беларусь, как и другие Европейские страны, вступила на путь цифровой трансформации экономики. В стране создается Национальная система электронного здравоохранения. "Внедрение цифровых технологий в медицину – это своеобразная революция и для медицинских работников, и для пациентов. В эпоху глобализации мы идем к стиранию границ. Мы рассматриваем электронное здравоохранение не только как часть цифровой экономики страны, но и как часть системы электронного здравоохранения других стран", - сказал министр.