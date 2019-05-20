Совет ЕС утвердил меры борьбы против загрязнения моря пластиковым мусором

Источник материала: Интерфакс

Еврокомиссия во вторник приветствовала окончательное утверждение Советом ЕС программы борьбы с морским пластиковым мусором.

Речь идет о десяти самых распространенных видах одноразовой пластиковой упаковки, найденной на европейских пляжах, а также брошенные орудия лова и оксодеградируемые пластиковые изделия.

"Когда появятся легкодоступные и недорогие альтернативы, будут исключены из рынка одноразовые пластиковые изделия, такие как столовые приборы, тарелки и соломинки, - отмечает исполнительная коллегия ЕС. - Что касается других предметов, акцент будет поставлен на ограничении их использования за счет сокращения их потребления на национальном уровне, на требованиях к дизайну и маркировке, а также обязательствах производителей в части управления отходами и уборки мусора".

Комиссар ЕС по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла заключил, что законодательство ЕС об одноразовых пластмассах охватит 70% морского мусора, позволит предотвратить ущерб окружающей среде, который к 2030 году оценивался бы в 22 млрд евро.

Новые правила, в частности, запрещают некоторые пластиковые одноразовые изделия, которым на рынке имеются альтернативы, предусматривают меры по сокращению использования пластиковых пищевых контейнеров и стаканчиков, а также по маркировке определенных продуктов. Они усиливают ответственность производителей за возмещение расходов по сбору мусора применительно к сигаретным фильтрам и рыболовным снастям.

Поставлены цели отдельного сбора пластиковых бутылок (77% к 2025 году и 90% к 2029 году) и включения 30% переработанного пластика в состав всех пластиковых бутылок, начиная с 2030 года.