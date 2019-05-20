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Минск снял запрет на экспорт нефтепродуктов - "Белнефтехим"

21.05.2019 20:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Запрет на экспорт (нефтепродуктов - ИФ) полностью снят", цитирует Рыбакова госагентетво БелТА.

"Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - добавил он.

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля.

 
 
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Беларусь полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. "Запрет на экспорт (нефтепродуктов - ИФ)...
 
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