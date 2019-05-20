Сильнейший смерч повредил более 120 зданий вблизи Люблина

Источник материала: Виртуальный Брест

По словам местных жителей, некоторые сорванные с домов крыши они обнаружили в 400 метрах от строений. Более ста зданий были повреждены вблизи польского города Люблин в результате сильнейшего смерча, сообщила радиостанция RMF24.



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Сообщается, что ветер в районе Войцехов повредил около 120 строений, из которых 42 жилых дома, один человек был травмирован.



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Во время смерча были оборваны линии электропередачи.