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Сильнейший смерч повредил более 120 зданий вблизи Люблина

21.05.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По словам местных жителей, некоторые сорванные с домов крыши они обнаружили в 400 метрах от строений. Более ста зданий были повреждены вблизи польского города Люблин в результате сильнейшего смерча, сообщила радиостанция RMF24.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66403.php

Сильнейший смерч повредил более 120 зданий вблизи Люблина

Сообщается, что ветер в районе Войцехов повредил около 120 строений, из которых 42 жилых дома, один человек был травмирован.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66403.php

Сильнейший смерч повредил более 120 зданий вблизи Люблина

Во время смерча были оборваны линии электропередачи.

 
 
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  По словам местных жителей, некоторые сорванные с домов крыши они обнаружили в 400 метрах от строений. Более ста зданий были повреждены вблизи польского города...
 
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