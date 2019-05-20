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Виктор Бекша: надеюсь, что Радюк и Авдоченко восстановятся – атаку нужно усиливать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Если у девушек-волейболисток кадровая ситуация в основном радует главного тренера, то вот рулевого мужской сборной в последнее время преследует головная боль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команду настигла череда травм, пришлось даже экстренно вызвать тех, кто уже отправился в отпуск. Проверкой для команды стали спарринги с Латвией: там наши ребята сначала уступили 2:3, а затем взяли реванш 3:1. Эти поединки дали тренерскому штабу более конкретную картину по определению окончательного состава.
Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу:
Мужская сборная также возьмет старт в Евролиге в воскресенье 26 мая домашним поединком против чехов.
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Новости Беларуси. Если у девушек-волейболисток кадровая ситуация в основном радует главного тренера, то вот рулевого мужской сборной в последнее время преследует...
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