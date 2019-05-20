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С применением нанотехнологий каждую чеканили по 20 часов. Что особенного в дизайне и сколько весит медаль II Европейских игр?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Легендарная папараць-кветка, обтекаемая форма, наноалмазы и уникальное крепление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21 мая стало известно, как будут выглядеть медали II Европейских игр. Это важнейшая деталь, цель и память, которая остается с обладателями наград на всю жизнь. При этом ассоциируется не просто с соревнованиями, но и со страной, в которой они проводились.
Что особенного в дизайне и сколько весит медаль белорусской европейской Олимпиады? Ответы знает корреспондент Кристина Федорович, которая одной из первых подержала в руках заветные награды и почувствовала себя настоящим победителем.
12 спортивных объектов, более 4000 атлетов из полусотни стран, 15 видов спорта и 23 дисциплины
Кристина Федорович, СТВ:
Место торжественной церемонии – культурную жемчужину Беларуси – выбрали не случайно. В Мирский замок утром прибыла и эстафета огня «Пламя мира».
А пока факелоносцы продолжают свой путь по Гродненской области, все внимание приковано к медалям. Ровно за месяц до старта спортивного мультифорума приоткрыли завес тайны. Первое, что бросается в глаза – главный символ игр – цветок папоротника, который по легенде зацветает в самом сердце Европы и осуществляет мечты.
На этом ассоциативность только набирает обороты. Никаких резких углов, как и в чертах белорусского народа. Диаметр медали – 9,5 сантиметров – символ численности населения нашей страны.
С применением нанотехнологий каждую чеканили по 20 часов. А таких-то нужно изготовить более тысячи. Вес одной награды – 540 граммов. Для упрочнения используют наноалмазы. Причем это белорусская разработка.
Кирилл Королевич, руководитель предприятия «Сэнс-Геральдика»:
В прочности можно не сомневаться. А спортсменам – в качестве победного жеста смело пробовать медаль на зуб: гарантируют, следов не останется.
Каждую из них упакуют в деревянный футляр. На его верхней части цвет логотипа Игр будет зависеть от занятого места.
Через месяц уже станут известны имена тех, кто с гордостью взойдет на пьедестал. Для кого же это останется лишь мечтой – получат памятные награды, уменьшенные копии медалей призеров. А значит, память о II Европейских играх и в целом о нашей стране заберет с собой каждый спортсмен.
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С применением нанотехнологий каждую чеканили по 20 часов. Что особенного в дизайне и сколько весит медаль II Европейских игр?
Новости Беларуси. Легендарная папараць-кветка, обтекаемая форма, наноалмазы и уникальное крепление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 мая стало...
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