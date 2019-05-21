Россия забросила 7 шайб шведам и сыграет против США в четвертьфинале чемпионата мира

Источник материала: Tut.by

На 83-м чемпионате мира по хоккею в Словакии завершилась групповая стадия и определились все четвертьфинальные пары.



Фото: iihf.com

Победителями группы «А» стали канадцы, обыгравшие в заключительной встрече американцев. Группу «В» возглавила Россия, уверенно разобравшаяся со Швецией.

Канада — США — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Дюбуа (Стоун, 1.49), 2:0 — Туррис (Манта, 8.02), 3:0 — Маккэн (Туррис, Фаббро, 35.59).

Броски: 36−28 (11−9, 18−9, 7−10).

Штраф: 14−4.

Швеция — Россия — 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Шайбы: 1:0 — Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон, 7.32), 1:1 — Анисимов (Гусев, Кучеров, 20.57), 1:2 — Дадонов (Сергачев, Кузнецов, 24.10), 1:3 — Овечкин (Малкин, Хафизуллин, 28.52), 1:4 — Капризов (34.39), 1:5 — Григоренко (37.17), 1:6 — Малкин (Задоров, Дадонов, 37.47), 2:6 — Нюландер (Веннберг, 52.02), 2:7 — Орлов (Барабанов, Телегин, 52.57), 3:7 — Экман-Ларссон (Э. Петтерссон, 56.22), 4:7 — Клингберг (Экман-Ларссон, Нюландер, 58.49, в большинстве).

Броски: 37−34 (10−5, 13−20, 14−9).

Штраф: 2−2.

Первый период активнее и агрессивнее провели шведы, логичным отражением этого стал гол капитана «Колорадо» Габриэля Ландескуга, который подправил шайбу на пятачке.

Во втором периоде Россия кардинально преобразилась, добавила в скорости, командной игре и катком прошлась по скандинавской обороне, забросив 6 шайб!

В третьем периоде шведы ушли от разгрома, сократив отставание до 3 шайб.

Евгений Малкин, набрав 2 (1+1) результативных балла, достиг отметки в 100 (47+53) очков в играх за сборную России. Кроме того, при третьем взятии шведских ворот Малкин вместе с Александром Овечкиным организовали первый совместный гол впервые с Олимпийских игр 2014 года, когда в Сочи забросили по одной шайбе с передач друг друга в стартовом матче ОИ со Словенией (5:2), отмечает «Чемпионат» .



Фото: iihf.com

Таким образом, стали известны все пары четвертьфинальной стадии плей-офф. Матчи пройдут 23 мая:

Россия — США (17.15, Братислава);

Чехия — Германия (21.15, Братислава);

Канада — Швейцария (17.15, Кошице);

Финляндия — Швеция (21.15, Кошице).

Чемпионат мира в Словакии продлится до 26 мая. В этот день в Братиславе будут разыграны бронзовые и золотые медали. Четвертьфинальная стадия намечена на 23 мая, полуфинальная — на 25 мая.