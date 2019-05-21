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Житель Лельчицкого района 30 лет хранил детонаторы к авиабомбам дома и под кроватью в спальне

21.05.2019 21:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

История, из-за которой 51-летний сельчанин из Лельчицкого района оказался на скамье подсудимых, началась около 30 лет назад.

Летом 1989 года в расположении воинской части в Москве военнослужащий белорус обнаружил случайно боеприпасы: желтый тканевый мешок с пометкой «Тетрил», в котором лежали три шашки весом почти 500 граммов, оранжевый мешок «Гекфол» с двумя шашками весом около 340 граммов. Эти вещества, использующиеся в качестве допдетонаторов в авиационных средствах поражения, молодой военный решил оставить себе.

Из Москвы он вез в белорусскую деревню заряды поездом и на автотранспорте, а затем хранил в доме в деревне Симоничи. С тех пор он время от времени перепрятывал находку, иногда складировал боеприпасы даже под кроватью в спальне.

– Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, транспортировке и хранении боеприпасов. И назначили наказание: год исправительных работ с удержанием из зарплаты 15% в доход государства, – рассказали в пресс-службе Гомельского облсуда.

Приговор еще может быть обжалован.

 
 
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История, из-за которой 51-летний сельчанин из Лельчицкого района оказался на скамье подсудимых, началась около 30 лет назад.
 
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