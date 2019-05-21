Ну и ну! Двухлетний малыш на остановке в Слуцке выбрался из коляски и уехал на автобусе

Забавный инцидент, по информации издания, произошел во вторник 21 мая на остановке общественного транспорта "Аптека", находящейся на улице Ленина в центре города.





Сообщается, что женщина находилась на остановке с ребенком, сидящем в детской коляске. Однако когда женщина разговаривала по мобильному, он сумел выбраться и зашел в автобус № 21 и уехал.





Неравнодушные случчане тут же позвонили в милицию и диспетчеру автобусного парка. Немного позже выяснилось, что малыша заметила кондуктор, так что его жизни ничего не угрожало.





Впоследствии малолетний путешественник был возвращен гражданке.