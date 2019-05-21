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«Если бы заявление о суициде опоздало на несколько дней, появились бы признательные показания каких-то бедолаг»

21.05.2019 21:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Карательная акция против цыган - это точная иллюстрация функционирования полицейского государства в Беларуси пишет в своем блоге на Радио Свобода Валерий Карбалевич.

«Если бы заявление о суициде опоздало на несколько дней, появились бы признательные показания каких-то бедолаг»
Знаменитая белорусский стабильность претерпела очередное испытание. Если в стране все тихо и спокойно, то внешне кажется, что в Беларуси полный порядок, мир, справедливость. Но стало уже правилом, нехорошей привычкой, что как только происходит какое-то необычное происшествие, то сразу вылезают на поверхность все изъяны существующего авторитарного режима.

Главным общественно-политическим событием последних дней стало дело о гибели сотрудника могилевского ГАИ Евгения Потаповича. На следующий день после происшествия на сайте МВД появился комментарий: «Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному ».

В полном соответствии с этим заявлением милиция страны была мобилизована на поиски преступников. Начались облавы в цыганских поселках, массовые задержания, избиения тамошних жителей. То есть в обычном режиме милиция найти преступника не в состоянии. Для расследования простого уголовного преступления нужно почти что вводить в регионе чрезвычайное положение.

Неизвестно, сколько времени это продолжалось бы, если бы 20 мая не прозвучало как гром среди ясного неба заявление Следственного комитета, что основная версия смерти сотрудника ГАИ в Могилевской области — суицид.


То, что в эту версию не поверит общество, было очевидно. Это подтвердила реакция в социальных сетях. Ведь очень большое недоверие к властям вообще и к правоохранительным органам в частности. Так было и после выдвижения официальной версии и судебного приговора по делу теракта в минском метро.

Но более важно, что после этого заявления Следственного комитета сразу стал более отчетливо виден весь абсурд цыганских облав. Это напоминает известный анекдот про трубку Сталина. Не найдя своей трубки, вождь сразу же пожаловался Берии. Трубку быстро нашли на другой стороне стола. Но тем временем Берия успел расстрелять несколько человек, причем все они признались в краже. Если бы заявление Следственного комитета о суициде опоздало на несколько дней, не исключаю, что появились бы признательные показания каких-то бедолаг.

То, что произошло после этой трагедии с Евгением Потапович - просто классика полицейского государства. МВД вел себя как оккупационная армия на территории чужой страны. Если убивают военного, то все население деревни берут в заложники, пока не выдадут виновных.

Ничего нового. После взрыва на День Независимости в 2008 году силовики также схватили много людей. То же самое было после теракта в минском метро в ду. Когда начались массовые акции протеста недармоедав в 2017 году, то немалое количество людей было задержано по делу «Белого легиона». Стандартная логика полицейского государства: сначала нахватать много граждан, чтобы продемонстрировать руководству свою рьяность, а уже потом разбираться, кто виноват, а вдруг кто признается.


И репрессии против определенных социальных групп - тоже не новость. В 1990-е годы после уличных акций оппозиции милиция хватала белорусскоязычных. В 2000-х годах преследовали протестантские общины. В 2005 году шчемили членов Союза поляков. После 19 декабря 2010 года власти провели демонстративно-показательный погром оппозиции. Периодически устраиваются облавы на представителей ЛГБТ-сообщества.

Нынешняя карательная акция против цыган - это верный индикатор банальности зла в белорусском варианте.

 
Теги: Новости
 
 
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Карательная акция против цыган - это точная иллюстрация функционирования полицейского государства в Беларуси пишет в своем блоге на Радио Свобода Валерий...
 
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