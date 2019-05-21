ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РФ и Польша в четверг дополнительно обсудят условия очистки "Дружбы" от "грязной" нефти

21.05.2019 21:51 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Россия и Польша в четверг обсудят способы и условия очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"С польскими коллегами не удалось договориться окончательно по поводу способа и условий освобождения нефтепровода от некондиционной нефти", - сказал Козак, отметив, что в этом вопросе очень много различных загвоздок.

"Наши польские партнёры попросили дать им все окончательные условия на будущее. Если мы со всеми другими странами - Словакией, Венгрией, Белоруссией, Украиной - договорились, что сегодня решаем технические вопросы, физическое освобождение нефтепровода от некондиционной нефти, то польские коллеги, несмотря на то, что вначале был такой же конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть, и так далее. Поэтому в четверг состоятся дополнительные переговоры", - пояснил вице-премьер.

Стороны дискутируют и о том, какой объём некондиционной нефти Польша должна "выдавить" к себе, отметил Козак.

"Пока ещё идёт диалог. В конце апреля договорились, что каждая страна возьмёт на себя столько нефти, сколько необходимо, чтобы освободить трубу. Но на сегодняшний день возникли вопросы по цене", - сказал он.

"Это естественные вопросы, мы не драматизируем эту историю. Я думаю, что в четверг мы найдём соответствующее решение. В конечном итоге вся Восточная Европа и Западная Европа заинтересованы в том, чтобы нефтепровод как можно скорее освободился", - заключил вице-премьер.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия и Польша в четверг обсудят способы и условия очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. "С...
 
Новости дня
Новости разные
 
Замминистра МВД: «Может, и надо извиниться перед цыганами. Не знаю, будем ли»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика