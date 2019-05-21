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Беларусь переходит на комплексную застройку
22.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси утвердили план реализации директивы президента Александра Лукашенко о переходе на комплексную застройку, сообщает телеканал «МИР 24».
При строительстве новых кварталов одновременно с жилыми корпусами будут закладывать и инфраструктуру: детские сады, школы и больницы. Это коснется и городов-спутников Минска. Первую очередь новых жилых комплексов
«Например, Смолевичи является городом-спутником города Минска. Соответственно, городской бюджет может финансировать развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, в какой-то доле – и объектов инженерной коммуникации», – отметила начальник главного управления градостроительства Министерства архитектуры и строительства Беларуси Ольга Верамей.
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При строительстве новых кварталов одновременно с жилыми корпусами будут закладывать и инфраструктуру. Первые ЖК появятся в городах-спутниках Минска.
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