Беларусь переходит на комплексную застройку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси утвердили план реализации директивы президента Александра Лукашенко о переходе на комплексную застройку, сообщает телеканал «МИР 24».

При строительстве новых кварталов одновременно с жилыми корпусами будут закладывать и инфраструктуру: детские сады, школы и больницы. Это коснется и городов-спутников Минска. Первую очередь новых жилых комплексов возведут в Руденске, Смолевичах, Заславле и Дзержинске. Причем финансировать строительство теперь можно не только из бюджетных средств самого города.

«Например, Смолевичи является городом-спутником города Минска. Соответственно, городской бюджет может финансировать развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, в какой-то доле – и объектов инженерной коммуникации», – отметила начальник главного управления градостроительства Министерства архитектуры и строительства Беларуси Ольга Верамей.