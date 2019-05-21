ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь переходит на комплексную застройку

22.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси утвердили план реализации директивы президента Александра Лукашенко о переходе на комплексную застройку, сообщает телеканал «МИР 24».

При строительстве новых кварталов одновременно с жилыми корпусами будут закладывать и инфраструктуру: детские сады, школы и больницы. Это коснется и городов-спутников Минска. Первую очередь новых жилых комплексов возведут в Руденске, Смолевичах, Заславле и Дзержинске. Причем финансировать строительство теперь можно не только из бюджетных средств самого города.

«Например, Смолевичи является городом-спутником города Минска. Соответственно, городской бюджет может финансировать развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, в какой-то доле – и объектов инженерной коммуникации», – отметила начальник главного управления градостроительства Министерства архитектуры и строительства Беларуси Ольга Верамей.

По генеральному плану, число жителей в столице Беларуси не должно превышать 2 миллионов человек. Таким образом, развитие городов-спутников становится главной задачей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При строительстве новых кварталов одновременно с жилыми корпусами будут закладывать и инфраструктуру. Первые ЖК появятся в городах-спутниках Минска.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия забросила 7 шайб шведам и сыграет против США в четвертьфинале чемпионата мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика