Медиафорум в Бресте соберет участников из 25 государств

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Партнерство во имя будущего. В международном медиафоруме в Бресте примут участие делегаты из 25 государств, передает телеканал «МИР 24».

Журналисты, дипломаты и общественники в течение двух дней будут обсуждать главные проблемы медиасферы. Важнейшими вопросами форума в этом году станут информационная безопасность, а также влияние социальных сетей на общественное мнение.

«Сегодня у всех на слуху те определения, которые связаны с блогосферой, фейками, мессенджерами. Но, конечно же, надо еще понимать, как с этим работать, как характеризовать эту информацию, какую давать ей правовую оценку, хватает ли у нас законодательной базы для этого. Мы хотели бы, чтобы эта площадка для дискуссий стала еще и экспертной площадкой, чтобы мы согласовали свои позиции с международным медиа-сообществом», – заявил министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.



Также в рамках форума будет открыта Летняя школа журналистики. Мастер-классы для студентов проведут опытные журналисты Беларуси и России. Медиафорум пройдет в Бресте 23 и 24 мая.