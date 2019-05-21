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Медиафорум в Бресте соберет участников из 25 государств
22.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Партнерство во имя будущего. В международном медиафоруме в Бресте примут участие делегаты из 25 государств, передает телеканал «МИР 24».
Журналисты, дипломаты и общественники в течение двух дней будут обсуждать главные проблемы медиасферы. Важнейшими вопросами форума в этом году станут информационная безопасность, а также влияние социальных сетей на общественное мнение.
Также в рамках форума будет открыта Летняя школа журналистики. Мастер-классы для студентов проведут опытные журналисты Беларуси и России. Медиафорум пройдет в Бресте 23 и 24 мая.
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В течение двух дней журналисты, дипломаты и общественники будут обсуждать главные проблемы медиасферы.
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