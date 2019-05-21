Глава государства подписал указ № 181 «Об организациях цементной отрасли». В документе подробно перечислены меры по финансовому оздоровлению убыточных предприятий «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы», а также указаны суммы кредитов, выделенных им в 2015–2019 годах.

Речь идет о возмещении задолженности по произведенной в 2015–2019 годах из национального бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам, а также процентов, начисленных Министерством финансов до 2019 года, в национальный бюджет, пишет «Салідарнасць».

«Белорусскому цементному заводу» предстоит сделать это в период с 2028-го по 2038-й год, «Кричевцементношифер» — в 2038–2049 гг, «Красносельскстройматериалы» — с 2030-го по 2037-й.

Также среди прочего указ освобождает от налога на недвижимость и земельного налога:

«Белорусский цементный завод» — с 1 января 2019-го по 31 декабря 2038-го;

«Красносельскстройматериалы» — с 1 января 2019-го по 31 декабря 2037-го;

«Кричевцементношифер» — с 1 января 2019-го по 31 декабря 2049-го.

Кроме того, Министерству энергетики предписано предоставить  организациям цементной отрасли отсрочку по 31декабря  2019-го и  рассрочку с 1 января 2020-го по 30 июня 2023-го погашения задолженности, образовавшейся на 1-е число месяца, следующего за месяцем вступления в силу настоящего указа, за потребленный природный газ.

Указ также информирует о том, сколько кредитов вышеуказанные предприятия получили в 2015-2019 годах. Всего сумма в долларах составила около 900 миллионов.

Все три предприятия на данный момент являются убыточными.

Как новый указ Лукашенко «засветил» суммы кредитов для убыточных заводов

Как новый указ Лукашенко «засветил» суммы кредитов для убыточных заводов

Как новый указ Лукашенко «засветил» суммы кредитов для убыточных заводов

Как новый указ Лукашенко «засветил» суммы кредитов для убыточных заводов

Как власти спасали цементную отрасль

Ранее «Салідарнасць» подробно описывала историю ОАО «Красносельскстройматериалы», закончившуюся многомиллионными убытками. Не многим лучше выглядит ситуация на остальных цементных заводах.

В конце 2015-го глава государства уже подписывал спасительный указ, гарантировавший финансовую поддержку цементной отрасли.

Указ № 513 о «Стабилизации финансово-экономического состояния отдельных промышленных организаций» в прессе прозвали секретным, так как в нем речь шла о выделении 4 трлн рублей неназванным промышленным предприятиям.

По информации источников, финансовая поддержка оказывалась предприятиям цементной и стекольной отрасли, так и не вышедшим на эффективную работу после проведенной модернизации.

Напомним, что модернизация цементной отрасли в 2008—2013 годах обошлась Беларуси в 1,2 млрд долларов.

 

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