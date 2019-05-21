Как новый указ Лукашенко «засветил» суммы кредитов для убыточных заводов

Источник материала: Новости Волковыска

Глава государства подписал указ № 181 «Об организациях цементной отрасли». В документе подробно перечислены меры по финансовому оздоровлению убыточных предприятий «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы», а также указаны суммы кредитов, выделенных им в 2015–2019 годах.

Речь идет о возмещении задолженности по произведенной в 2015–2019 годах из национального бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам, а также процентов, начисленных Министерством финансов до 2019 года, в национальный бюджет, пишет «Салідарнасць» .

«Белорусскому цементному заводу» предстоит сделать это в период с 2028-го по 2038-й год, «Кричевцементношифер» — в 2038–2049 гг, «Красносельскстройматериалы» — с 2030-го по 2037-й.

Также среди прочего указ освобождает от налога на недвижимость и земельного налога:

«Белорусский цементный завод» — с 1 января 2019-го по 31 декабря 2038-го;

«Красносельскстройматериалы» — с 1 января 2019-го по 31 декабря 2037-го;

«Кричевцементношифер» — с 1 января 2019-го по 31 декабря 2049-го.

Кроме того, Министерству энергетики предписано предоставить организациям цементной отрасли отсрочку по 31декабря 2019-го и рассрочку с 1 января 2020-го по 30 июня 2023-го погашения задолженности, образовавшейся на 1-е число месяца, следующего за месяцем вступления в силу настоящего указа, за потребленный природный газ.

Указ также информирует о том, сколько кредитов вышеуказанные предприятия получили в 2015-2019 годах. Всего сумма в долларах составила около 900 миллионов.

Все три предприятия на данный момент являются убыточными.

















Как власти спасали цементную отрасль

Ранее «Салідарнасць» подробно описывала историю ОАО «Красносельскстройматериалы» , закончившуюся многомиллионными убытками. Не многим лучше выглядит ситуация на остальных цементных заводах.

В конце 2015-го глава государства уже подписывал спасительный указ , гарантировавший финансовую поддержку цементной отрасли.

Указ № 513 о «Стабилизации финансово-экономического состояния отдельных промышленных организаций» в прессе прозвали секретным, так как в нем речь шла о выделении 4 трлн рублей неназванным промышленным предприятиям.

По информации источников, финансовая поддержка оказывалась предприятиям цементной и стекольной отрасли, так и не вышедшим на эффективную работу после проведенной модернизации.

Напомним, что модернизация цементной отрасли в 2008—2013 годах обошлась Беларуси в 1,2 млрд долларов.

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