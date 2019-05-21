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Авто из Европы: цены и стоимость растаможки для обычных граждан и для льготников
Источник материала: Myfin
Как сегодня рассчитываются ввозные платежи в Беларуси
Сейчас размер ввозных таможенных платежей для физических лиц рассчитывается по трем основаниям:
Для машин старше 3-х лет применяются первые два пункта. Стоимость 1 кубического сантиметра объема двигателя – от 1,5 до 5,7 евро. Общая тенденция – старше и объемнее, значит дороже.
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