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В России снова угрожают ввести ограничения на поставки молока и мяса из Беларуси
Источник материала: Партизан
Россельхознадзор сделал очередное заявление по поставкам мясной и молочной продукции из Беларуси. В отношении 18 предприятий введён усиленный лабораторный контроль.
Причиной называются новые случаи обнаружения нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза. В списке предприятия практически со всей страны — из Барановичей, Волковыска, Гродно, Пружан, Витебска, Мозыря, Смолевич, Турова, Шклова и других городов,
Если ситуация с продукцией указанных предприятий не изменится, то будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Россию, отмечает Россельхознадзор.
Недавно Александр Лукашенко говорил о том, что Россия закрывает для Беларуси свои продовольственные рынки. Он выразил мнение, что этот серьёзный вопрос нужно обсуждать на уровне правительств. Как раз в конце недели ожидается встреча премьеров Беларуси и России.
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Россельхознадзор сделал очередное заявление по поставкам мясной и молочной продукции из Беларуси. В отношении 18 предприятий введён усиленный лабораторный...
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