В России снова угрожают ввести ограничения на поставки молока и мяса из Беларуси

пишет Еврорадио. Причиной называются новые случаи обнаружения нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза. В списке предприятия практически со всей страны — из Барановичей, Волковыска, Гродно , Пружан, Витебска , Мозыря, Смолевич, Турова, Шклова и других городов,Еврорадио.





Если ситуация с продукцией указанных предприятий не изменится, то будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Россию, отмечает Россельхознадзор.





Недавно Александр Лукашенко говорил о том, что Россия закрывает для Беларуси свои продовольственные рынки. Он выразил мнение, что этот серьёзный вопрос нужно обсуждать на уровне правительств. Как раз в конце недели ожидается встреча премьеров Беларуси и России.



