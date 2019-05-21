Huawei Honor 20: компания представила новый смартфон. Но ничего не сказала про санкции





HUAWEI HONOR





Кроме того, Google ограничила возможности по обновлению Android и доступу к некоторым приложениям.





Презентация гаджета прошла в Лондоне. Регистрация на мероприятие была закрыта за несколько недель до самой презентации. Все места в зале были заняты (их было несколько сотен).





Huawei - второй после Samsung производитель смартфонов в мире по числу проданных устройств. В России он занимает первое место, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.





"В России на долю Huawei [под брендами Huawei и Honor] приходится около 29% [рынка смартфонов], на Samsung - 24,8%, на Apple - 12%", - сообщил он.

Для молодых

Новые телефоны представлял президент Honor Джордж Чжао, который объяснял на фоне экрана с улыбающимися девушками, что Honor - это бренд для молодых.





Молодежь китайский бренд решил привлекать ценой. Самый дешевый смартфон Honor 20 Lite будет стоить 299 евро (около 21,5 тысяч рублей), а самый дорогой Honor 20 Pro - 599 евро (более 43 тысяч рублей).





"Сегодня, я знаю, во всем мире, в моей стране, Китае, миллионы людей ждали этого события", - заявил он.





Чжао в ходе презентации ни разу не сказал об отключении смартфонов от обновлений операционной системы Android или возможных проблемах с чипами и полупроводниками, которые компания в значительной степени закупают в США. Зато много говорил о внешнем виде смартфона и возможностях его новой камеры.









Как раз презентацию он и начал с внешнего вида телефона: его задняя панель состоит из нескольких покрытий, включая стекло, что, по словам Чжао, позволяет необычным образом преломлять свет.





Чжао также сосредоточился на описании цветов задней крышки, например, среди новых моделей есть комбинация черного и фиолетового цветов, а также перламутровый телефон.





У камеры устройства четыре объектива, а также есть специальная система для съемки в темноте.





В оставшиеся примерно 15 минут презентации Чжоу рассказал про быструю зарядку и большой аккумулятор телефона, повышение производительности телефона и даже про систему, которая позволяет меньше уставать от прослушивания музыки в наушниках.

"Как на поминках"

"На презентации новых моделей 20-ой линейки Honor не было сказано ничего о политической ситуации вокруг компании и это было странно", - рассказал Би-би-си ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор Mobile-Review.ru Эльдар Муртазин, который был на презентации.





В своем "Твиттере" он написал, что в зале было "настроение как на поминках".





По его словам, в кулуарах все очень ждали от компании каких-то комментарий по поводу того, что происходит.





bbc.com Муртазин также отметил, что в этот раз журналистам не выдали образцы телефонов для тестирования. Во время прошлой презентации смартфонов марки журналистам давали образцы, пишет





Эксперт также связывает это с кризисом: на новых смартфонах, возможно, уже что-то не работает, а они не хотели, чтобы журналисты это ощутили на себе.





Сами по себе новые модели, по мнению аналитика, внешне выглядят привлекательными. Если они выйдут на российской рынок, то будут пользоваться спросом, считает он.

Проблемы Huawei

Компания Huawei стала жертвой торговой войны между США и Китаем. На прошлой неделе министерство торговли США внесло Huawei в "черный список" компаний. Американские чиновники объяснили, что деятельность компании противоречит "интересам национальной безопасности США".





Теперь американским производителям придется получать специальную лицензию для того, чтобы поставлять Huawei и связанным с ней компаниям какое-либо оборудование.





Накануне презентации Google заявила, что из-за решения министерства торговли смартфоны китайского производителя Huawei будут отключены от обновлений операционной системы Android и некоторых приложений.





Для новых телефонов будет ограничен доступ к магазину Google Play и некоторым приложениям вроде YouTube и Google Maps.





Агентство Блумберг сообщило, что несколько крупных производителей чипов и полупроводников, включая Intel, уже сообщили сотрудникам, что больше не будут поставлять оборудование Huawei. Пока компании официально это не подтверждают.





В понедельник, 20 мая, министерство торговли США выдало лицензию, которая разрешила американским компаниям поставлять оборудование и технологии Huawei. Но лицензия будет действовать лишь 90 дней, а затем может быть пересмотрена.





Ведомство объяснило отсрочку тем, что нужно поддержать работу оборудования Huawei, а самой администрации решить, что делать в долгосрочной перспективе.





Глава Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью китайским СМИ заявил, что американские политики "недооценивают силу Huawei". По его словам, компания сможет заменить американские чипы, хотя это будет и непросто.





После объявления Google в пресс-службе Huawei сообщили, что компания будет продолжать "создавать безопасную и устойчивую программную экосистему" для пользователей.





По данным Рейтер и банка Goldman Sachs, среди поставщиков Huawei на первом месте оказались китайские компании, а на втором американские.









В смартфонах Huawei, как выяснил корреспондент Би-би-си Дэйв Ли, используются компоненты из разных стран мира, далеко не только из Китая. Так, в материнской плате есть детали, произведенные китайскими, американскими и южнокорейскими компаниями.



