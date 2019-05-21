ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выглядит не так сложно. Лайфхаки по изготовлению стяжки пола своими руками

22.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правильно сделать ровную стяжку пола, не имея в этом опыта, не так-то и легко. Но нет ничего невозможного: строительный видеоблогер и профессионал-отделочник Павел Сидорик заснял на видео процесс заливки стяжки, где подробно рассказал обо всех этапах работ. Кроме того, он показывает, как правильно пользоваться самодельной виброрейкой, и объясняет, как избежать ошибок.

Видео получилось довольно длинное и содержательное, поэтому дополнительно приводим краткое содержание:

1. Уборка и обеспыливание пылесосом. Не стоит пренебрегать этим этапом, от пыли и мусора стяжка отслоится. 0:50

2. Грунтовка. Этим мы уменьшаем впитываемость основания, что важно для стяжки. Наносится валиком или краскопультом. 1:09

3. Поиск самой высокой точки. Очень пригодится лазерный осепостроитель. Ставим лазер на высоту 1 м, затем рулеткой проходим по всей комнате, так находим самую высокую точку. 2:23

4 Демпферная лента (береговая). Монтируем при помощи силикона или пистолета по периметру и обходим все имеющиеся трубы. Эта тонкость поможет компенсировать линейное расширение, улучшить шумоизоляцию. 2:26.

5. Выбор и раскладка маяков. 3:18

6. Установка маяков. Самый простой вариант: устанавливаем маяки при помощи лазерного уровня и угольника. 3:58.

7. Выбор материала для стяжки. Один самых важных этапов, так как от качества материала напрямую зависит качество стяжки. Никакие тонкости работы и опыт не помогут в случае выбора плохого материала. 5:09

8. Контактный слой и заливка стяжки. Контактный слой наносим валиком. Стягиваем стяжку при помощи самодельной виброрейки. 6:38

9. Подрезка стяжки. Чтобы получить в итоге ровный пол, подрезаем стяжку, пока она не набрала свою прочность. 9:00

10. Демонтаж маяков или компенсация усадки плиточным клеем. 9:36

11. Уход за стяжкой. 10:16

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительный видеоблогер Павел Сидорик показывает процесс изготовления стяжки от А до Я
 
Новости дня
Новости разные
 
В России снова угрожают ввести ограничения на поставки молока и мяса из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика