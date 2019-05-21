Выглядит не так сложно. Лайфхаки по изготовлению стяжки пола своими руками

Источник материала: Tut.by

Правильно сделать ровную стяжку пола, не имея в этом опыта, не так-то и легко. Но нет ничего невозможного: строительный видеоблогер и профессионал-отделочник Павел Сидорик заснял на видео процесс заливки стяжки, где подробно рассказал обо всех этапах работ. Кроме того, он показывает, как правильно пользоваться самодельной виброрейкой , и объясняет, как избежать ошибок.

Видео получилось довольно длинное и содержательное, поэтому дополнительно приводим краткое содержание:

1. Уборка и обеспыливание пылесосом. Не стоит пренебрегать этим этапом, от пыли и мусора стяжка отслоится. 0:50

2. Грунтовка. Этим мы уменьшаем впитываемость основания, что важно для стяжки. Наносится валиком или краскопультом. 1:09

3. Поиск самой высокой точки. Очень пригодится лазерный осепостроитель. Ставим лазер на высоту 1 м, затем рулеткой проходим по всей комнате, так находим самую высокую точку. 2:23

4 Демпферная лента (береговая). Монтируем при помощи силикона или пистолета по периметру и обходим все имеющиеся трубы. Эта тонкость поможет компенсировать линейное расширение, улучшить шумоизоляцию. 2:26.

5. Выбор и раскладка маяков. 3:18

6. Установка маяков. Самый простой вариант: устанавливаем маяки при помощи лазерного уровня и угольника. 3:58.

7. Выбор материала для стяжки. Один самых важных этапов, так как от качества материала напрямую зависит качество стяжки. Никакие тонкости работы и опыт не помогут в случае выбора плохого материала. 5:09

8. Контактный слой и заливка стяжки. Контактный слой наносим валиком. Стягиваем стяжку при помощи самодельной виброрейки. 6:38

9. Подрезка стяжки. Чтобы получить в итоге ровный пол, подрезаем стяжку, пока она не набрала свою прочность. 9:00

10. Демонтаж маяков или компенсация усадки плиточным клеем. 9:36

11. Уход за стяжкой. 10:16