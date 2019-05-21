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Выглядит не так сложно. Лайфхаки по изготовлению стяжки пола своими руками
Источник материала: Tut.by
Правильно сделать ровную стяжку пола, не имея в этом опыта, не так-то и легко. Но нет ничего невозможного: строительный
1. Уборка и обеспыливание пылесосом. Не стоит пренебрегать этим этапом, от пыли и мусора стяжка отслоится. 0:50
2. Грунтовка. Этим мы уменьшаем впитываемость основания, что важно для стяжки. Наносится валиком или краскопультом. 1:09
3. Поиск самой высокой точки. Очень пригодится лазерный осепостроитель. Ставим лазер на высоту 1 м, затем рулеткой проходим по всей комнате, так находим самую высокую точку. 2:23
4 Демпферная лента (береговая). Монтируем при помощи силикона или пистолета по периметру и обходим все имеющиеся трубы. Эта тонкость поможет компенсировать линейное расширение, улучшить шумоизоляцию. 2:26.
5. Выбор и раскладка маяков. 3:18
6. Установка маяков. Самый простой вариант: устанавливаем маяки при помощи лазерного уровня и угольника. 3:58.
7. Выбор материала для стяжки. Один самых важных этапов, так как от качества материала напрямую зависит качество стяжки. Никакие тонкости работы и опыт не помогут в случае выбора плохого материала. 5:09
8. Контактный слой и заливка стяжки. Контактный слой наносим валиком. Стягиваем стяжку при помощи самодельной виброрейки. 6:38
9. Подрезка стяжки. Чтобы получить в итоге ровный пол, подрезаем стяжку, пока она не набрала свою прочность. 9:00
10. Демонтаж маяков или компенсация усадки плиточным клеем. 9:36
11. Уход за стяжкой. 10:16
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Строительный видеоблогер Павел Сидорик показывает процесс изготовления стяжки от А до Я
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