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Стало известно, кто застроит бывший участок Демчука в центре Минска

22.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Право застроить бывший участок Демчука на Интернациональной на прошлой неделе приобрела компания «ВильнюсСтрой», сообщили REALTY.TUT.BY информированные источники. Читайте, что это за организация.


Аукцион на право застройки участка в 0,43 гектара на Интернациональной проходил на прошлой неделе. На землю претендовали минимум семь участников. Аукцион выиграла компания «ВильнюсСтрой», предложив сумму в 4,5 миллиона рублей (в 16 раз больше начальной стоимости), сообщил информированные источники. В «ВильнюсСтрое» не стали отрицать эту информацию, но более полный комментарий компании оперативно получить не удалось.


Изображение: investatlas.minsk.gov.by

По условиям аукциона на участке нужно построить общественный центр площадью до 10 тысяч квадратных метров. Не менее 35% должна занимать культурно-развлекательная часть, еще не менее 35% — торгово-бытовая, не более 30% — подземный паркинг.

Отметим, что рядом — на пересечении Володарского и Городского Вала — компания «ВильнюсСтройИнвест» планирует строительство отеля.


Предполагается, что отель будет таким. Фото с сайта minsknews.by

«ВильнюсСтрой» существует с 2010 года. Она известна в первую очередь как застройщик ЖК «Столичный» на Тимирязева. Директором структуры является Николай Яколцевич. На сайте Президентского спортивного клуба он значится игроком любительской хоккейной команды «Миф-Семь холмов». В ней в том числе играют бывшие звезды белорусского хоккея — Сергей Стась, Александр Рядинский и Дмитрий Панков. А ранее за эту команду вместе с Яколцевичем выступал и Дмитрий Басков — гендиректор минского «Динамо» и тренер «Грифонов», за которых играет Николай Лукашенко.

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