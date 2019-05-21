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Стало известно, кто застроит бывший участок Демчука в центре Минска
Источник материала: Tut.by
Право застроить бывший участок Демчука на Интернациональной на прошлой неделе приобрела компания «ВильнюсСтрой», сообщили REALTY.TUT.BY информированные источники. Читайте, что это за организация.
Аукцион на право застройки участка в 0,43 гектара на Интернациональной
По условиям аукциона на участке нужно построить общественный центр площадью до 10 тысяч квадратных метров. Не менее 35% должна занимать культурно-развлекательная часть, еще не менее 35% — торгово-бытовая, не более 30% — подземный паркинг.
Отметим, что рядом — на пересечении Володарского и Городского Вала — компания «ВильнюсСтройИнвест»
«ВильнюсСтрой» существует с 2010 года. Она известна в первую очередь как застройщик ЖК «Столичный» на Тимирязева. Директором структуры является Николай Яколцевич. На сайте Президентского спортивного клуба он
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