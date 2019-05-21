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26 мая пограничники приглашают брестчан и гостей города на праздничные мероприятия
22.05.2019 09:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28 мая 2019 года органы пограничной службы отмечают свой профессиональный праздник. Накануне, 26 мая, в 14.00 в мемориальном комплексе «Брестская крепость – Герой» в районе Северных ворот Кобринского укрепления состоятся праздничные мероприятия.
В программе мероприятий:
плац – концерт образцово – показательного оркестра Брестской пограничной группы;
викторины и конкурсы для детей;
выставка военной техники и оружия;
демонстрация образцов современной пограничной формы одежды;
показательное выступление специалистов – кинологов;
настоящие пограничные каша и чай.
Приходите, будет интересно!
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28 мая 2019 года органы пограничной службы отмечают свой профессиональный праздник. Накануне, 26 мая, в 14.00 в мемориальном комплексе «Брестская крепость – Герой» в...
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