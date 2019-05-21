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26 мая пограничники приглашают брестчан и гостей города на праздничные мероприятия

22.05.2019 09:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28 мая 2019 года органы пограничной службы отмечают свой профессиональный праздник. Накануне, 26 мая, в 14.00 в мемориальном комплексе «Брестская крепость – Герой» в районе Северных ворот Кобринского укрепления состоятся праздничные мероприятия.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66407.php

26 мая пограничники приглашают брестчан и гостей города на праздничные мероприятия


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66407.php

26 мая пограничники приглашают брестчан и гостей города на праздничные мероприятия

В программе мероприятий:

плац – концерт образцово – показательного оркестра Брестской пограничной группы;

викторины и конкурсы для детей;

выставка военной техники и оружия;

демонстрация образцов современной пограничной формы одежды;

показательное выступление специалистов – кинологов;

настоящие пограничные каша и чай.

Приходите, будет интересно!

 
 
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  28 мая 2019 года органы пограничной службы отмечают свой профессиональный праздник. Накануне, 26 мая, в 14.00 в мемориальном комплексе «Брестская крепость – Герой» в...
 
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