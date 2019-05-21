Главный раввин России Берл Лазар прислал письмо на адрес Брестского горисполкома

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорогие друзья! Событие, которое собрало вас сегодня, без преувеличений может быть названо «праздник со слезами на глазах». Праздник — потому что останки более тысячи евреев, узников брестского гетто, получают достойное упокоение, в полном соответствии с заповедями Господними. А «со слезами на глазах» — потому что мы вновь вспоминаем о самой страшной странице истории нашего народа, вновь оплакиваем жертв Холокоста.



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Понятно, что идеальным решением было бы провести все полагающиеся обряды и создать мемориал на месте изначального захоронения. Но идеальные решения не всегда возможны: город растет, расширяется, нужно место для нового строительства. В этих условиях то, что вы делаете — наилучший вариант. Хотел бы от всего сердца поблагодарить всех, кто сделал сегодняшнюю церемонию возможной: следопытов и общественников, долгие годы заботившихся о местах массовых захоронений, и, конечно, брестскую общину, сделавшую всё, чтобы прах невинно убиенных был предан земле по законам нашей святой Торы. По сути, все вы помогли спасению душ умерших: а ведь, как учат наши мудрецы, каждая душа человеческая есть целый мир, и спасающий даже одну душу спасает целый мир. Сегодня в Бресте вашими чаяниями спасены 1214 миров!

И еще одно, не менее важное в нынешних условиях. Не секрет, что по мере того, как проходят годы, как память о великой войне с нацизмом уходит в прошлое, все чаще мы видим попытки ревизовать эту память. Здесь и попытки преуменьшить подвиг солдат, освободивших эту землю и всю Европу от фашистского порабощения, и кощунственные призывы объявить Холокост «лишь одним из эпизодов» в той войне, и воспевание разного рода коллаборационистов как, якобы, «борцов за национальное освобождение»… Слава Б-гу, здесь, на белорусской земле всегда свято чтили подвиг отцов и дедов, чтили память жертв гитлеризма. И сегодняшняя церемония перезахоронения жертв брестского гетто — еще один пример того, как надо хранить историческую память, историческую правду.

Вы, собравшиеся здесь, подаете всей Европе, всему миру пример того, как усваивать уроки прошлого и как поступать, чтобы трагедии прошлого никогда не повторились. Не сомневаюсь, что за это вам будут благодарны не только родные тех, чей прах сейчас предается земле; не только еврейский народ и не только жители Бреста и Беларуси — но все в Европе и в мире, кто молится за то, чтобы ужасы войны и геноцида окончательно ушли в прошлое.



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Спасибо вам от всего сердца! С уважением, Берл Лазар