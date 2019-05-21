ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный раввин России Берл Лазар прислал письмо на адрес Брестского горисполкома

22.05.2019 09:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорогие друзья! Событие, которое собрало вас сегодня, без преувеличений может быть названо «праздник со слезами на глазах». Праздник — потому что останки более тысячи евреев, узников брестского гетто, получают достойное упокоение, в полном соответствии с заповедями Господними. А «со слезами на глазах» — потому что мы вновь вспоминаем о самой страшной странице истории нашего народа, вновь оплакиваем жертв Холокоста.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66405.php

Главный раввин России Берл Лазар прислал письмо на адрес Брестского горисполкома

Понятно, что идеальным решением было бы провести все полагающиеся обряды и создать мемориал на месте изначального захоронения. Но идеальные решения не всегда возможны: город растет, расширяется, нужно место для нового строительства. В этих условиях то, что вы делаете — наилучший вариант. Хотел бы от всего сердца поблагодарить всех, кто сделал сегодняшнюю церемонию возможной: следопытов и общественников, долгие годы заботившихся о местах массовых захоронений, и, конечно, брестскую общину, сделавшую всё, чтобы прах невинно убиенных был предан земле по законам нашей святой Торы. По сути, все вы помогли спасению душ умерших: а ведь, как учат наши мудрецы, каждая душа человеческая есть целый мир, и спасающий даже одну душу спасает целый мир. Сегодня в Бресте вашими чаяниями спасены 1214 миров!

И еще одно, не менее важное в нынешних условиях. Не секрет, что по мере того, как проходят годы, как память о великой войне с нацизмом уходит в прошлое, все чаще мы видим попытки ревизовать эту память. Здесь и попытки преуменьшить подвиг солдат, освободивших эту землю и всю Европу от фашистского порабощения, и кощунственные призывы объявить Холокост «лишь одним из эпизодов» в той войне, и воспевание разного рода коллаборационистов как, якобы, «борцов за национальное освобождение»… Слава Б-гу, здесь, на белорусской земле всегда свято чтили подвиг отцов и дедов, чтили память жертв гитлеризма. И сегодняшняя церемония перезахоронения жертв брестского гетто — еще один пример того, как надо хранить историческую память, историческую правду.

Вы, собравшиеся здесь, подаете всей Европе, всему миру пример того, как усваивать уроки прошлого и как поступать, чтобы трагедии прошлого никогда не повторились. Не сомневаюсь, что за это вам будут благодарны не только родные тех, чей прах сейчас предается земле; не только еврейский народ и не только жители Бреста и Беларуси — но все в Европе и в мире, кто молится за то, чтобы ужасы войны и геноцида окончательно ушли в прошлое.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66405.php

Главный раввин России Берл Лазар прислал письмо на адрес Брестского горисполкома

Спасибо вам от всего сердца! С уважением, Берл Лазар

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дорогие друзья! Событие, которое собрало вас сегодня, без преувеличений может быть названо «праздник со слезами на глазах». Праздник — потому что останки более...
 
Новости дня
Новости разные
 
Назначение в Быховском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Светлы шлях
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика