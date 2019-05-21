Хот-хэтч Renault Megane RS Trophy-R поставил новый рекорд Нюрбургринга

Источник материала: Tut.by

Компания Renault обнародовала видео, на котором запечатлено прохождение круга легендарной Северной петли новым Megane RS Trophy-R. Французы заявили, что им удалось побить прежний рекорд трассы для переднеприводных автомобилей.

Прежний рекорд среди переднеприводных «горячих» хэтчбеков продержался без малого два года — он был установлен на Honda Civic Type R . Новый Megane RS Trophy-R проехал немецкую трассу за 7 минут и 40,1 секунды, «скинув» тем самым со времени Civic Type R 3,7 секунды.





Megane RS Trophy-R является более «экстремальной» вариацией показанного прошлым летом Megane RS Trophy — новая версия хэтчбека еще в большей степени «заточена» под езду на треках. При этом она сохранила тот же турбомотор 1.8 мощностью 300 л.с., но получила иные настройки подвески, улучшенную аэродинамику и при этом на 130 кг легче.





Все подробности о Megane RS Trophy-R, который будет выпущен лимитированным тиражом в несколько сотен единиц, французы обещают раскрыть уже на этой неделе — публичный показ машины запланирован на 24 мая в рамках формульного Гран-при Монако.