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Хот-хэтч Renault Megane RS Trophy-R поставил новый рекорд Нюрбургринга
Источник материала: Tut.by
Компания Renault обнародовала видео, на котором запечатлено прохождение круга легендарной Северной петли новым Megane RS Trophy-R. Французы заявили, что им удалось побить прежний рекорд трассы для переднеприводных автомобилей.
Прежний рекорд среди переднеприводных «горячих» хэтчбеков продержался без малого два года — он был установлен на
Megane RS Trophy-R является более «экстремальной» вариацией показанного прошлым летом
Все подробности о Megane RS Trophy-R, который будет выпущен лимитированным тиражом в несколько сотен единиц, французы обещают раскрыть уже на этой неделе — публичный показ машины запланирован на 24 мая в рамках формульного Гран-при Монако.
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Компания Renault обнародовала видео, на котором запечатлено прохождение круга легендарной Северной петли за рулем нового Megane RS Trophy-R - французы заявили, что им удалось...
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