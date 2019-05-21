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Ту-134 выполнил последний пассажирский рейс в России

22.05.2019 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последний из эксплуатировавшихся российскими авиакомпаниями Ту-134 прилетел в Новосибирск, где останется в музее истории авиации

Самолет Ту-134 авиакомпании АЛРОСА совершил свой последний пассажирский рейс, прилетев из якутского города Мирный в Новосибирск, сообщает ТАСС. Построенный почти 40 лет назад лайнер был последним из Ту-134, еще остававшихся в авиапарке российских авиакомпаний, и после окончания эксплуатации станет частью экспозиции музея истории авиации новосибирского аэропорта Толмачево.

«Ту-134 будет передан в музей истории авиации новосибирского аэропорта Толмачево, где уже находятся три экспоната — Ту-154 и Ил-86, переданные аэропорту авиакомпанией S7, и еще один Ту-154, который в 2018 году передала авиакомпания АЛРОСА», — заявили в новосибирском аэропорту.

В понедельник Ту-134 с бортовым номером RA-65693 перевез 70 пассажиров из Иркутска в Мирный.

По данным авиакомпании АЛРОСА, раньше самолет Ту-134 с этим бортовым номером был личным самолетом певицы Аллы Пугачевой и его ливрею украшала надпись «АЛЛА».

Транспортные самолеты Ту-134 продолжают эксплуатироваться Министерством обороны России. 9 Мая 2019 года такой самолет даже принял участие в воздушном параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге.


Весной 2018 года президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов говорил, что его компания планирует начать поставки лайнеров Sukhoi Superjet 100 для замены Ту-134, принадлежащих Минобороны и МЧС.

В сентябре прошлого года АЛРОСА передала в музей Толмачево последний в России пассажирский Ту-154. В ходе последнего рейса лайнер доставил из Мирного в Новосибирск 40 пассажиров. В авиакомпании пояснили, что решили отказаться от эксплуатации самолета связано с экономической нецелесообразностью продления сертификата летной годности. «Ижма» был построен в 1990 году и эксплуатировался АЛРОСА с 1999 года. Борт налетал почти 24 тыс. часов и перевез более 138 тыс. пассажиров.


 
 
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Последний из эксплуатировавшихся российскими авиакомпаниями Ту-134 прилетел в Новосибирск, где останется в музее истории авиации
 
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