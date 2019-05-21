В ходе беспорядков в Джакарте погибли 6 человек и более 200 ранены

kommersant.ru Для разгона демонстрантов правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ. Манифестанты забрасывали сотрудников полиции камнями и взрывали петарды, пишет





Акции протеста начались в Джакарте после объявления окончательных результатов выборов президента, состоявшихся 17 апреля. По данным ЦИК, за действующего президента Джоко Видодо проголосовало 55,5%, его единственный соперник Прабово Субианто получил 44,5% голосов избирателей. Сторонники оппозиции вышли на улицы, заявляя, что не согласны с результатами выборов.





Посольство РФ в Индонезии рекомендовало российским гражданам в целях личной безопасности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей до конца мая.





Отмечается, что Джоко Видодо с переизбранием поздравили премьер-министры Австралии, Малайзии, президент Сингапура и глава Китая. Впервые он был избран президентом в октябре 2014 года, ранее занимал пост губернатора Джакарты.



