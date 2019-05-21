Выставка достижений православного хозяйства. Во что превратился фестиваль «Магутны Божа»

mspring.online Раньше это был фестиваль духовной музыки. Но во что это превратилось сегодня – большой вопрос. Православная выставка-ярмарка под названием «Пасхальная радость» может стать самым ярким событием открывшегося в субботу 23-го фестиваля “Магутны Божа”, пишетРаньше это был фестиваль духовной музыки. Но во что это превратилось сегодня – большой вопрос.





Первый фестиваль “Магутны Божа” прошел в 1993 году по инициативе настоятеля Костёла Святого Станислава Владислава Блина. Сама его идея была основана в духе экуменизма – тогдашнего движения за всемирное христианское единение и сотрудничество разных конфессий. Праздник был призван воскресить христианскую культуру. Как раз только прекратил существование богоборческий Советский Союз.





Название феста произошло от первой строки произведения белорусского композитора Николая Ровенского на слова Натальи Арсеньевой “Магутны Божа” — эта молитва считается духовным гимном белорусских христиан. Но сегодня фестиваль начинается с павильонов, выставленных по всем правилам маркетинга рядом с новостройкой на месте бывшего дома быта.

Нужно заметить, кассовых аппаратов нигде не видно. Православная церковь имеет налоговые льготы. Кажется, экуменизм со своим межконфессиональным диалогом давно забыт. Разве сейчас кто-то может сравниться по условиям существования с православием?





Рядом с мылом хорошо торгуется православный чай. По составу всё, как в любой светской аптеке, но на всех товарах стоит заводская маркировка “Монастырский”.





Неплохо расходились и хлебобулочные изделия монастырского заводика. Еда идёт лучше свечек.





Размах производств минского Елисаветинского монастыря просто поражает. Некоторые церковные торговые точки напоминали обычный торговый центр. Тут даже православные швейные изделия:





Например, жакет “Минчанка”. По виду качество фабричное, но маркировка стоит “Свято-Елисаветинский монастырь”. Возможно, в монастыре появился свой швейный цех. Не хочется верить, что кто-то может покупать оптом одежду и перешивать лейблы.

Похоже, время скучной продажи молитвенников, лампадок и иконок уже в прошлом. Бизнес можно делать на всём. Особенно удивительно выглядит вот это: продавать сахар в пластиковых бутылках? А почему и нет! Здесь же и православное подсолнечное масло с гречкой.





“Три товара по цене двух” – это теперь можно увидеть не только в модных магазинах.





Есть даже свои распродажи.

А вот и православный шоколад. На оборотной стороне написано, что изготовлен он на гомельской кондитерской фабрике “Спартак”. На ярмарке он уходит за 2 руб.90 коп. Кстати, рядом стоящие чашки, по словам предпринимателей, имеют себестоимость в 2 рубля, а продаются здесь уже по семь. За святость?

Когда-то идею фестиваля духовной музыки поддержали такие люди, как народный артист Беларуси и СССР Виктор Ровдо, доцент Белорусской академии музыки Анна Корженевская, заслуженный артист Беларуси и профессор Белорусской академии музыки Виктор Скоробогатов, народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко. Если бы они знали, что через много лет индивидуальный предприниматель из Оренбурга Каримов не будет даже стесняться продавать на “Магутным Божа” носки.





Не менее экзотично смотрятся изделия из гималайской соли. Она тоже православная?









Есть и своя бижутерия.





Много фарфора, включая именной подарочный.





Гораздо сложнее продаются иконы.

На заре фестиваля Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, партиарший экзарх всея Беларуси говорил, что “этот фестиваль является примером того, что вера Христова – есть могучий источник вдохновения”. Сегодня рядом с ярмаркой, на сцене возле кинотеатра “Родина” баянисты играют популярные мелодии под аккомпанемент баса в слабую долю в стиле группы “Руки вверх”.

А рядышком, за углом, уже по традиции, гостеприимно свои двери открывает автозак. Фестиваль “Магутны Божа” начался.



