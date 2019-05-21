|
"Ак Барс" подписал контракт с белорусским хоккеистом Кристианом Хенкелем
Источник материала: Партизан
Российский хоккейный клуб "Ак Барс" подписал контракт с белорусом Кристианом Хенкелем.
Кристиан Хенкель / hcdinamo.by
Соглашение с бывшим минском динамовцем рассчитано на два года, информирует
Ранее стало известно, что "Салават Юлаев" подписал контракт с ещё одним бывшим минском динамовцем, Евгением Лисовцом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский хоккейный клуб "Ак Барс" подписал контракт с белорусом Кристианом Хенкелем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)