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"Ак Барс" подписал контракт с белорусским хоккеистом Кристианом Хенкелем

22.05.2019 08:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский хоккейный клуб "Ак Барс" подписал контракт с белорусом Кристианом Хенкелем.


Кристиан Хенкель / hcdinamo.by

 Соглашение с бывшим минском динамовцем рассчитано на два года, информирует пресс-служба казанцев. Хенкелю 23 года. В прошлом году в составе "Динамо" он сыграл в чемпионате КХЛ 59 поединков, набрал 14 (4+10) очков. В Казани Кристиана называют "перспективным", надеются, что он будет постоянно попадать в основной состав.

Ранее стало известно, что "Салават Юлаев" подписал контракт с ещё одним бывшим минском динамовцем, Евгением Лисовцом.


 
 
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Российский хоккейный клуб "Ак Барс" подписал контракт с белорусом Кристианом Хенкелем.
 
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