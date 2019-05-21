"Ак Барс" подписал контракт с белорусским хоккеистом Кристианом Хенкелем

Кристиан Хенкель / hcdinamo.by

Соглашение с бывшим минском динамовцем рассчитано на два года, информируетказанцев. Хенкелю 23 года. В прошлом году в составе "Динамо" он сыграл в чемпионате КХЛ 59 поединков, набрал 14 (4+10) очков. В Казани Кристиана называют "перспективным", надеются, что он будет постоянно попадать в основной состав.