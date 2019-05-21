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Лукашенко и Путин пообщаются на саммите ЕАЭС 29 мая

22.05.2019 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Саммит пройдет в казахском Нур-Султане.

Президенты Беларуси и России пообщаются на полях саммита ЕАЭС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Контакты на полях будут обязательно», – заявил он. Песков добавил, что вопросы, которые будут обсуждать Лукашенко и Путин не известны.

Саммит Евразийского экономического союза, посвященный пятилетию ЕАЭС, пройдет в Нур-Султане 29 мая.

В предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались в конце апреля на полях форума «Пояс и путь» в Пекине. Тогда президенты обсудили проблему загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

 
 
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Саммит пройдет в казахском Нур-Султане.
 
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