Лукашенко и Путин пообщаются на саммите ЕАЭС 29 мая

РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Президенты Беларуси и России пообщаются на полях саммита ЕАЭС, сообщилпресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.





«Контакты на полях будут обязательно», – заявил он. Песков добавил, что вопросы, которые будут обсуждать Лукашенко и Путин не известны.





Саммит Евразийского экономического союза, посвященный пятилетию ЕАЭС, пройдет в Нур-Султане 29 мая.





В предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались в конце апреля на полях форума «Пояс и путь» в Пекине. Тогда президенты обсудили проблему загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».