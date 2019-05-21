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Лукашенко и Путин пообщаются на саммите ЕАЭС 29 мая
Источник материала: Партизан
Саммит пройдет в казахском Нур-Султане.
Президенты Беларуси и России пообщаются на полях саммита ЕАЭС, сообщил
«Контакты на полях будут обязательно», – заявил он. Песков добавил, что вопросы, которые будут обсуждать Лукашенко и Путин не известны.
Саммит Евразийского экономического союза, посвященный пятилетию ЕАЭС, пройдет в Нур-Султане 29 мая.
В предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались в конце апреля на полях форума «Пояс и путь» в Пекине. Тогда президенты обсудили проблему загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
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Саммит пройдет в казахском Нур-Султане.
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