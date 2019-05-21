Саакашвили откликнулся на призыв Зеленского возвращаться в Украину

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Экс-президент Грузии надеется, что президент Украины отменит ему запрет на въезд в страну





Об этом он заявил на YouTube.





При этом Саакашвили отметил, что считает факт лишения себя украинского гражданства неправомочным и несправедливым. Украину экс-президент Грузии назвал своей второй родиной. Он считает, что украинские суды по признанию этого решения незаконным искусственно затягиваются.





Саакашвили отдельно подчеркнул, что новый президент Владимир Зеленский на церемонии инаугурации заявил о возможности вернуться в страну для всех украинцев, желающих строить новое государство.

"Для начала нужно просто допустить меня на территорию Украины. Погранвойска получили запрет на мой въезд. Надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Я собираюсь прилететь в Украину — вот мой ответ. До встречи в Киеве", — сказал он.





Впрочем, дату своего возвращения в Украину политик не назвал.