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Следственный комитет возобновил проверку по факту смерти школьника в Быховском районе

22.05.2019 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По времени это совпало с тем, когда мать Егора Бабашко начала требовать ознакомиться с материалами дела.


21 мая. Могилев. Алесь Светлицкий/ photo — svaboda.org

Ольга Бабашко сообщила mspring.online, что Быховский райотдел Следственного комитета вновь возобновил проверку по факту смерти её сына на уроке физкультуры в агрогородке Лудчицы.

Напомним, 29 апреля СК сообщил Ольге Бабашко, что проверка прекращена и уголовное дело возбуждать не будут. После этого женщина решила ознакомиться с материалами дела и забрать медицинские документы по Егору, которые изъяли из её дома на время проверка. Она устно сообщила об этом следователю, однако тот заявил, что все материалы почему-то находятся в Минске.


После этого Ольга написала письменное заявление на ознакомление с бумагами. В результате следователь попросил её о встрече и сообщил, что проверка будет продолжена.

19 октября в агрогородке Лудчицы посреди урока физкультуры умер 8-летний Егор Бабашко. Предположительной причиной смерти ребенка следствие назвало внезапную остановку сердца.

При этом на протяжении нескольких лет врачи из Могилевской областной больницы, если верить матери, не рекомендовали мальчику физических нагрузок. Несмотря на это, освобождения от физкультуры в центральной районной больнице Быхова Егору не давали.

Кроме того, в день смерти сына, как утверждает Бабашко, главный педиатр Быховского района Валентина Челядинова забрала из её дома некоторые медицинские документы и справки, воспользовавшись доверием матери Ольги.

На протяжении 4 месяцев мама Егора даже не могла ознакомиться с ходом расследования – следствие не хотело давать ей никакой информации. Ситуацию изменили только публикации в СМИ. 


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По времени это совпало с тем, когда мать Егора Бабашко начала требовать ознакомиться с материалами дела.
 
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