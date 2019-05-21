"Чуть-чуть секретные материалы". В США отложен суд над россиянином Олегом Тищенко





PA, Image caption

Все началось с покупки инструкций по эксплуатации самолетов F-16





Би-би-си. Суд над 42-летним разработчиком видеоигр, задержанным в начале года в Грузии и экстрадированным в США, был первоначально назначен на этот понедельник, но теперь отложен до 19 августа, чтобы дать сторонам время на обмен досудебными ходатайствами, пишет Русская служба





Первый раунд этого обмена начался 6 мая, когда защита, бесплатно предоставленная Тищенко федеральным судом штата Юта, потребовала, чтобы из обвинительного акта были исключены два из пяти пунктов. По словам адвокатов россиянина, они прописаны недостаточно четко, что затрудняет их задачу.





На этой неделе обвинение представило суду свой ответ, в котором оно отвергает доводы защиты и настаивает на том, чтобы указанные пункты остались в главном обвинительном документе, утвержденном большим жюри присяжных еще в 2016 году, но первоначально засекреченном.

Преступный сговор

Тищенко обвиняется в преступном сговоре против США, нарушении экспортного законодательства и контрабанде. Его подельник - 60-летний житель Техаса Кеннет Эдвард Салливан - больше в судебных документах по имени не упоминается.

Американец был арестован в 2016 году, а в октябре 2017 года суд назначил ему полтора года гласного надзора. По истечении этого срока дело против него было закрыто.





Согласно 17-страничному обвинительному заключению, 22 июня 2011 года Тищенко обратился с просьбой к другим посетителям форума DCS (Digital Combat Simulator).





"Нужна помошь с пересылкой товара с еBay", - написал он, имея в виду самый известный сетевой аукцион.

Тищенко объяснил, что попытается приобрести серию инструкций по эксплуатации и обслуживанию модификаций А и В американских истребителей F-16 (Fighting Falcon), которые выставлены на продажу на еВау.

Россиянин объяснил, что ему нужна помощь в получении этих инструкций, отправка которых за границу осложнена экспортными ограничениями.





Поскольку продавец товара не станет отправлять их за рубеж, якобы писал Тищенко, ему требуется, чтобы другой пользователь форума получил инструкции на свой американский адрес и переслал его в Москву.





На следующий день такой человек объявился, назвался ником Моби и вызвался получить инструкции к истребителям, чтобы затем переслать их в Россию.

Незаконные операции

Следствию, которое велось Министерством внутренней безопасности США, было нетрудно вычислить, что за ником Моби скрывался техасец Салливан.





Затребовав информацию у еВау, следователи установили, что с 1 января 2012 по 17 сентября 2015 года Тищенко якобы регулярно продавал на указанном аукционе инструкции к истребителям F-16, записанные на дисках.





Покупатели находились в таких странах, как Голландия, Япония, Кипр, Австралия, Германия и Тайвань.

Между 23 и 27 июня 2011 года разные посетители того же форума предупреждали Тищенко и Салливана, что затеиваемая ими операция выглядит незаконной, и рекомендовали им поискать в Google информацию об ограничениях на экспорт из США товаров, имеющих военное назначение (ITAR).





Аналогичные предупреждения были вывешены на сайте аукционом.





25 октября 2011 года Салливан поместил на форуме сообщение о том, что он переслал инструкции Тищенко в Москву, и пошутил: "Надеюсь, что если меня заметут, ты сможешь прислать мне ножовку".

Отработанная схема

Дальше события разворачивались по давно отработанной американскими спецслужбами схеме.





23 марта 2016 года следователи подослали к Тищенко своего коллегу, который связался с россиянином на том же форуме и предложил ему инструкции к американским военным самолетам.

На следующий день Тищенко отозвался и попросил того связаться с ним напрямую по Skype. Начиная с этого дня, они регулярно переписывались.

25 марта 2011 года Тищенко поведал американцу, что давно коллекционирует инструкции к самолетам и хотел бы получить инструкции к истребителю F-16C и штурмовику А-10 (Warthog).





Он объяснил, что ему нужно понять, как это все работает, чтобы применить в цифровом летном симуляторе, который разрабатывает его московская фирма Eagle Dynamics.





Фирма заявила, что не имела отношения к операциям Тищенко с американскими инструкциями.

"Чуть-чуть секретные материалы"

26 марта 2016 года Тищенко отправил американцу список 26 инструкций, которые он хотел бы получить.





Хотя раньше он уверял замаскированного следователя, что не пытается достать инструкции к более новым самолетам F-35 и F-22, поскольку они "слишком секретные", сейчас он запросил и их.





"Я могу гарантировать, - заверил он американца, - что эти инструкции не будут предоставлены каким-либо третьим лицам и, пожалуй, даже не будут показаны никому в нашей компании (Eagle Dynamics)".





Как заявили в понедельник прокуроры в своем ответе на ходатайство защиты, из вышесказанного текста ясно следует, что обвиняемый "продолжает запрашивать все больше информации и просит секретные документы, зная, что их нельзя отправлять ему в Россию".





Обвинение приводит следующую фразу из послания Тищенко, датированного 29 марта 2016 года: "Честно говоря, я немного за вас тревожусь, так как вы собираетесь послать мне "чуть-чуть секретные" материалы. Будьте осторожны!"





По словам прокуроров, эта фраза лишний раз демонстрирует "ожидания и намерения" обвиняемого.





Как водится в таких операциях, американский агент предложил ему встретиться в Праге. "Да, это вариант, - ответил ему Тищенко. - У меня есть шенгенская виза на год".

Встреча по каким-то причинам не состоялась, и так россиянин пробыл на свободе еще больше двух с половиной лет. Тищенко, как сообщают, отправился в Грузию на фестиваль сальсы.





Если он откажется от сделки с прокуратурой, рискнет дождаться суда и его проиграет, ему грозит до 10 лет тюрьмы и до миллиона долларов штрафа.



