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Павел Усов: Собчак и Короткевич – элегантные манипуляции Москвы и Минска

22.05.2019 08:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Демократическая борьба» Ксении Собчак закончилась плодотворно для нее. Она стала генеральным продюсером канала «Супер», который принадлежит Газпром-медиа. Вот так легко можно переместиться с позиции «кандидата от оппозиции» на президентских выборах на место топ-менеджера прогосударственного «вражеского» медиа-холдинга.

Павел Усов: Собчак и Короткевич – элегантные манипуляции Москвы и Минска
фото: ru.sputnik.kg

Ксения Собчак объявляет о переименовании «Гражданской инициативы» в «Партию перемен», 31 мая 2018 года, Москва, Россия. Фото – Forum/Alexander Shcherbak/TASS

Хотя в этом есть и своя логика. Будучи успешным актером политического шоу «Выборы-2018» года теперь Ксения станет сама продюсировать шоу на российском телевидении. Канал «Супер» поставляет потребителям сериалы и развлекательные программы, пишет Белсат.

Таковы политические реалии России: авторитарное государство делает вид, что оно народное, борется с коррупцией и за улучшение жизни народа, а политики делают вид, что являются сторонниками демократии и борются за будущее страны. Но цель этих игр одна – не допустить перемен, выдавить из политического пространства тех, кто хотел бы бороться за эти перемены.

«Спойлер демократии» и украшение для безальтернативных «выборов»

Авторитарным режимам, которые устраивают и организуют выборы, очень важно не только обеспечить явку и результат, создать массовость, но и подорвать всякую надежду на то, что в стране возможна альтернатива. Все участники в равной степени завязаны на власти, а выборы превращаются в скрытый механизм управления и контроля за обществом и его настроениями.

Ксения Собчак эффективно сыграла роль «спойлера демократии», украшения для безальтернативных «выборов» и манипулятора общественным и международным мнениями. Ведь после президентских выборов, на которых она набрала 1,85 %, Собчак заявила о создании партии «Гражданской инициативы» («Партии перемен»). В результате ее активности стало ясно, что перемен не будет.

Проблема – не в Кремле, проблема – в обществе

Однако не стоит удивляться такому исходу. Система, созданная Владимиром Путиным, вряд ли смогла бы просуществовать так долго, если бы в Кремле не знали, как управлять и контролировать политические процессы в стране. Если такая грандиозная политическая рокировка Путин-Медведев-Путин способна была запутать и дезориентировать население и даже многих чиновников, то что уж говорить о проекте «Собчак».

Проблема – не в Кремле, проблема – в обществе, которое хочет верить и ожидает новых, перспективных политиков, надеется на то, что на выборах можно «разрушить систему». Поэтому немалая часть населения так охотно и некритично принимает «демократические» кандидатуры, которые им подсовывает власть.

Татьяна Короткевич – «вбежавшая» в политику

Такие элегантные манипуляции были и в Беларуси. Достаточно вспомнить «вбежавшую» в политику Татьяну Короткевич, которая манила на выборы, обещая «мирные перемены». Увы! Многие беларусы ей поверили, тем самым обеспечили Александру Лукашенко очередную «элегантную победу».



Однако, в отличие от Собчак, Короткевич за свои заслуги «быть правильным кандидатом» не получила в качестве награды даже кресла депутата в каком-нибудь захудалом городском совете, но может время от времени встречаться с министрами.

И это тоже правильно, она и ее окружение уж очень хотели понравиться Лукашенко.

Наверное, белорусская власть более жадная или более принципиальная. В системе не нужны даже крашеные оппозиционеры, их роль – дурить народ, а не заседать. Вне всякого сомнения Короткевич вполне устраивает роль марионетки и, если будет нужно, она снова ринется в бой.

Увы, таких актеров в белорусском политическом пространстве немало и мы их снова встретим в этом году и в 2020 – в период очередных избирательных шоу.


 
 
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«Демократическая борьба» Ксении Собчак закончилась плодотворно для нее. Она стала генеральным продюсером канала «Супер», который принадлежит Газпром-медиа. Вот...
 
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