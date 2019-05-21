|
Николая Угодника чествуют христиане 22 мая. В чем он может помочь и что для этого нужно делать
Источник материала: Партизан
Святителя Николая Мирликийского, которого еще называют Николаем Чудотворцем или Николаем Угодником, почитают христиане по всему миру 22 мая. Кому помогает святой и что нужно делать для этого, выяснила корреспондент агентства «
Кого защищает Святитель
С давних времен Николая Угодника считают покровителем путешественников, влюбленных пар и незамужних девушек, защитником несправедливо осужденных и обездоленных, заступником детей, купцов, солдат и торговцев. Впрочем, любой, кто обратится к нему за помощью с молитвой, может получить просимое, если заслуживает этого, отмечают верующие.
Как провести Николин день, чтобы получить покровительство Святителя
Чтобы в доме царило счастье весь год, а Николай Угодник защищал семью, нужно провести день в молитвах и заботах о доме и близких, заниматься полезными делами: генеральной уборкой, наведением порядка на участке и т.д., а вот от вязания или шитья в этот день лучше отказаться.
Вечером следует собрать семью за праздничным столом, однако чествовать Святителя нужно без громких песнопений, активных танцев и алкоголя.
Хорошо посетить баню и переодеться во все не только чистое, но и по возможности новое.
Утром и вечером желательно обратиться в молитвах к Николаю Чудотворцу и Господу и попросить обо всем, чего хочется. Если мольбы искренни, они будут услышаны и исполнены, считают верующие.
Что нельзя делать в Николин день
Считается, что в Николин день нельзя грустить, вспоминать негативные моменты из прошлого или лениться.
Нежелательно пользоваться ножницами или колюще-режущими предметами (при этом кухонную утварь или садовый инструмент применять разрешено).
Существует поверье, что в этот день не стоит отказывать тем, кто обратился за помощью или с просьбой, поскольку это может привлечь беду и несчастья на семью на долгих 7 лет.
В этот день нельзя ссориться, выяснять отношения или устраивать скандалы – все это может навлечь на участников конфликта неудачи.
Приметы и заговоры на Николин день
Девушки, желающие удачно выйти замуж, могут на заре 22 мая попросить Святителя о помощи и о скорой встрече с суженым.
Для богатого урожая ранним утром предки выходили в поля и огороды и, обращаясь лицом на восток, читали молитвы к Николаю Чудотворцу с просьбами защиты угодий и обильных даров земли. Кроме того, в этот день принято высаживать огурцы, а дождь в Николин день предсказывает богатый урожай.
Считается, что в этот день роса, а также вода из колодцев и родников приобретает живительную силу, которая предохраняет от болезней на весь год. Для этого нужно выпить воды или обмыться ею.
Для улучшения благосостояния в Николин день из церкви приносили свечу, доставали фитиль и поджигали с двух сторон, произносили специальные слова «Огонь вечен, а дух мой отмечен златом, сребром и всяким добром. Аминь», а затем тушили фитиль, который нужно было хранить в кошельке или том месте, где лежат деньги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Святителя Николая Мирликийского, которого еще называют Николаем Чудотворцем или Николаем Угодником, почитают христиане по всему миру 22 мая. Кому помогает святой и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)