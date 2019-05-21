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"Беларуськалий" начал строительство нового рудника мощностью 8 млн тонн калийной руды
Источник материала: Партизан
ОАО "Беларуськалий" объявило о начале строительства Дарасинского рудника, проектная мощность которого по добыче калийной руды составляет до 9 млн тонн, сообщается в пресс-релизе Беларуськалия.
"С целью увеличения объемов производства калийных удобрений и поддержания сырьевой базы ОАО "Беларуськалий" начинает строительство Дарасинского рудника", - сказано в сообщении.
Заявленные мощности по добыче калийной руды соответствует объему производства калийный удобрений на уровне 1,8-2 млн тонн в год. В 2018 году Беларуськалий выпустил более 12 млн тонн хлоркалия.
Добываемая рудником калийная соль будет перерабатываться на сильвинитовой обогатительной фабрике третьего рудоуправления. Для доставки руды будет построена наземная конвейерная галерея длиной порядка 7,2 км.
Расчетный срок службы Дарасинского рудника с учетом разведанных запасов составляет не менее 40-50 лет. Ввод нового производства в эксплуатацию позволит создать новые рабочие места и обеспечить занятость населения промышленного региона Минской области, подчеркивается в сообщении.
В соответствии с проектом на промплощадке Дарасинского рудника планируется возвести административно-бытовой комплекс, цех дробления, склад руды ёмкостью до 50 тыс. тонн и другие производственные объекты.
В сообщении напоминается, что Беларуськалий реализует масштабную инвестиционную программу. Так, в 2009 году был введен в эксплуатацию Краснослободский рудник, в 2012 году - Березовский рудник. На завершающем этапе находится реализация крупнейшего инвестпроекта предприятия - строительства Петриковского горно-обогатительного комплекса (Гомельская область) проектной мощностью 1,5 млн тонн хлоркалия в год. В декабре 2019 года на Петриковском ГОКе планируется получить первую продукцию.
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ОАО "Беларуськалий" объявило о начале строительства Дарасинского рудника, проектная мощность которого по добыче калийной руды составляет до 9 млн тонн, сообщается...
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