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"Беларуськалий" начал строительство нового рудника мощностью 8 млн тонн калийной руды

22.05.2019 07:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО "Беларуськалий" объявило о начале строительства Дарасинского рудника, проектная мощность которого по добыче калийной руды составляет до 9 млн тонн, сообщается в пресс-релизе Беларуськалия.

"С целью увеличения объемов производства калийных удобрений и поддержания сырьевой базы ОАО "Беларуськалий" начинает строительство Дарасинского рудника", - сказано в сообщении.

Заявленные мощности по добыче калийной руды соответствует объему производства калийный удобрений на уровне 1,8-2 млн тонн в год. В 2018 году Беларуськалий выпустил более 12 млн тонн хлоркалия.

Добываемая рудником калийная соль будет перерабатываться на сильвинитовой обогатительной фабрике третьего рудоуправления. Для доставки руды будет построена наземная конвейерная галерея длиной порядка 7,2 км.

Расчетный срок службы Дарасинского рудника с учетом разведанных запасов составляет не менее 40-50 лет. Ввод нового производства в эксплуатацию позволит создать новые рабочие места и обеспечить занятость населения промышленного региона Минской области, подчеркивается в сообщении.

В соответствии с проектом на промплощадке Дарасинского рудника планируется возвести административно-бытовой комплекс, цех дробления, склад руды ёмкостью до 50 тыс. тонн и другие производственные объекты.


В сообщении напоминается, что Беларуськалий реализует масштабную инвестиционную программу. Так, в 2009 году был введен в эксплуатацию Краснослободский рудник, в 2012 году - Березовский рудник. На завершающем этапе находится реализация крупнейшего инвестпроекта предприятия - строительства Петриковского горно-обогатительного комплекса (Гомельская область) проектной мощностью 1,5 млн тонн хлоркалия в год. В декабре 2019 года на Петриковском ГОКе планируется получить первую продукцию.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие экспортирует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.

В настоящее время "Беларуськалий" функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская область) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.

Чистая прибыль ОАО "Беларуськалий" в 2018 году составила Br819,58 млн, сократившись на 8% по сравнению с 2017 годом.

Беларусь в 2018 году увеличила экспорт калийных удобрений на 2,7% по сравнению с показателем 2 7 года - до 6,61 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). Физический эквивалент экспорта превысил 11 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений возрос на 20,3% - до $2,72 млрд. На долю Беларуси приходится около 25% мирового экспорта хлоркалия.


 
 
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ОАО "Беларуськалий" объявило о начале строительства Дарасинского рудника, проектная мощность которого по добыче калийной руды составляет до 9 млн тонн, сообщается...
 
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