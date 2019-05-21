Писательница из Омана получила Букеровскую премию









Писательница удостоена премии за роман «Небесные тела» (Celestial Bodies). Отмечается, что приз в 50 тысяч фунтов стерлингов, «который оценивает лучшие работы переведенной художественной литературы по всему миру», разделен поровну между Альхартхи и переводчиком Мэрилин Бут.





«Джоха Альхартхи, первый романист-женщина из Омана, чья книга переведена на английский, первый автор из стран Персидского залива, получивший премию», - сообщается на сайте премии.



